على خطى رونالدو.. صلاح ينشر صورة الكريسماس

نشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له مع عائلته في منزله، احتفالا بأعياد "الكريسماس"، بعد ساعات من نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عائلية مشابهة.



وعلى حسابه الرسمي، نشر صلاح صورة له مع زوجته وطفلتيه، مرتدين "بيجاما" نوم مشابهة الشكل، إلى جوار شجرة "الكريسماس" تم تزيينها.

واعتاد النجم المصري أن ينشر "صورة الكريسماس" كل عام، مع عائلته، وإلى جوار الشجرة المزينة.









وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد نشر صورة مشابهة للعائلة بزي موحد كذلك، جالسين على مائدة طعام، داخل كوخ شتوي.









ويقضي رونالدو إجازة الأعياد في منتجع شتوي في فنلندا مع عائلته.