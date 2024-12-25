خليجي 26.. البحرين تعبر العراق وتتأهل بجدارة

بات البحرين أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها 26 بالكويت، وذلك بعد فوزه على نظيره العراقي 2-صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل علي مدن ثنائية المنتخب البحريني في الدقيقتين 38 و47.

ورفع منتخب البحرين رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن السعودية، في المركز الثاني، والعراق في المركز الثالث، فيما تأكد خروج منتخب اليمن من منافسات البطولة، حيث يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر أول مباراتين.

وحقق المنتخب البحريني الفوز في الجولة الأولى 3-2 على نظيره السعودي، ليصل إلى النقطة السادسة بعد فوزه على العراق، حامل اللقب، وبذلك يضمن تأهله بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

ويلتقي المنتخب البحريني في الجولة الثالثة مع نظيره اليمني، فيما يلعب في نفس اليوم منتخب العراق مع نظيره السعودي في مواجهة مباشرة للحصول على البطاقة الأخرى للدور قبل النهائي، يوم السبت المقبل.-(وكالات)