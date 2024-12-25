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أطباء يرفضون تعليمات الإعلان الطبي الجديدة.. والنقابة: قيد المراجعة والتعديل

12/25/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمود الطراونة






عمان – بعد إعلان نقابة الأطباء عن تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء، برزت احتجاجات وردود فعل رافضة لها، واعتبرها أطباء في القطاع الخاص أن التعليمات لا تصب في صالح الأطباء وتقيد حريتهم وممارستهم للطب.
النقابة بدورها، قالت إن التعليمات الجديدة تنظم الإعلان الطبي، بخاصة بعد انتشار الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أساء للمرضى ولسمعة الطبيب الأردني والقطاع الصحي بالمملكة.
بيد أن بيانات مناهضة للتعليمات من أطباء القطاع الخاص، استهجنت إصدارها لأنها ربطت ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وأنشطته بموافقة النقابة، معتبرين أن التعليمات تضيق على الأطباء وتحد من حريتهم وبرامجهم.
عضو مجلس النقابة د. حازم القرالة، قال إن التعليمات قابلة للتعديل والتشاور، وستجري استشارة جمعيات اختصاص وأطباء قطاع خاص للوصول لصيغ تشاركية حولها، مضيفا إننا "مستعدون لمراجعتها مع الاطباء، والوصول لتوافق يحقق الهدف والمصلحة منها، وستعدل بما يجري التوافق عليه".
وأشارت بيانات الأطباء الرافضة للتعليمات الى ان المادة 7 منها وتفيد بتقاضي مبالغ مالية مقابل ترخيص مواقع إلكترونية، يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر، إذ لا وجود لتعريف الإعلان الطبي أو الإعلام الطبي، كما أن النقابة لم تتشاور مع أحد، واستبعدت من يمثل الأطباء من جمعيات الاختصاص واللجان الفرعية عندما وضعتها.
وشدد أطباء على ضرورة أن تهتم النقابة بنظام ترخيص العيادات الذي عفى عليه الزمن، وشكل إجحافا بحقهم، فضلا عن ازدواجية الترخيص وتغول جهات لا علاقة لها بهم، متسائلين: كيف تراقب النقابة مواقع التواصل؟ وهل لديها سلطة على مراقبة إعلانات المستشفيات والمواقع الإلكترونية الأخرى؟
ووفق المادة 4 من التعليمات، فإن المجلس الطبي يشكل لجنة للإعلانات والإعلام الطبي، تتابع وتضبطهما، وتنسب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب لإحالتها ومرتكبيها إلى مجلس التأديب.
واستغربت بيانات أطباء التعليمات القاضية برفض أي مشاركات للأطباء عبر وسائل الإعلام أو برامج التوعية الصحية أو الخروج لوسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، إذ أكد أصحابها أن هذا الحصار للأطباء افتئات عليهم وتقييد لأعمالهم ونجاحاتهم، مشددين على رفضهم القاطع للتعليمات، مشددين على أنها ضد الطبيب، معتبرين بأن مشاركة الأطباء في وسائل الإعلام، إعلاء لشأن الطب الأردني وليس مساسا به.
وأكدوا أهمية مراجعتها وإعادة النظر فيها، وإشراك الأطباء بالقطاع الخاص في صياغتها وإعدادها ووقف العمل بها الى حين التفاهم بشأنها، مشددين على أنهم مع سياسة ضبط المهنة، وفق أسس ومنهجية، تواكب كل ما هو جديد ومتطور.
وفي قراءة تحليلية، للتعليمات فانها وفق أطباء، لا تراعي التطور التكنولوجي، إذ لا يمكن للطبيب التخلي عن التكنولوجيا والترويج، فضلا عن أن الإعلانات التي تروج للعلاجات، والأدوية ليست من اختصاص النقابة، بل من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهي صاحبة الشأن بذلك.
كما لا يجوز للنقابة فرض رسوم على ترخيص المواقع الإلكترونية للأطباء، أو استيفاء رسوم دون الرجوع لهيئة الإعلام ونقابة الصحفيين.
وكان لا بد وفقا لأطباء، الرجوع لوحدة الجرائم الإلكترونية، وطلب استشارتها في التعديات الإلكترونية سواء للأطباء أو غيرهم على مهنة الطب إذ إن النقابة لا تملك صفة الضابطة العدلية لمحاسبة أي خارج عن القانون دون التعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وربما كان من الأجدر وفقا لأطباء أن يعد التعليمات أطباء ممارسون وليس أشخاصا يقومون بالأعمال المكتبية أو أكاديميين. كما يتوجب وضع تعريف شامل للإعلان والإعلام الطبي قبل وضع الضوابط والمحاذير التي لا يتوجب العمل وفقها. فمن الأطباء مسؤولون وسياسيون وأمناء وأعضاء في الأحزاب لا يمكنهم عدم الخروج على وسائل الإعلام او التعاطي مع وسائله.
كما جاءت التعليمات مبهمة ومطاطة ولا تراعي هموم ومشاكل وقضايا الأطباء وفقهم.

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