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نوعية الهواء: محطة الخالدية تسجل تجاوزا بمعدل انبعاث الأمونيا

12/25/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – ما تزال محطات الرصد في بلدية الخالدية التابعة لوزارة البيئة، تسجل تجاوزاً في المعدل السنوي لغاز الأمونيا عن الحد المسموح به وفق القاعدة الفنية الأردنية لنوعية محيط الهواء، حسب تقرير مراقبة نوعية الهواء بالمملكة للعام الماضي.
وتعد مزارع المواشي كالأبقار والدواجن، مصادر رئيسة لانبعاثه في الهواء المحيط، فما تتغذى عليه من أعلاف تحتوي على نسبة فائضة عن الحاجة من النيتروجين، ما يؤدي لوجوده بنسب عالية في مخلفاتها الصلبة والسائلة، وفق التقرير الصادر مطلع هذا الأسبوع.
وبين التقرير، الذي أعده مركز المياه والبيئة والتغير المُناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح الوزارة، "أن التعرض لغاز الأمونيا، يسبب تهيجا في الأغشية المخاطية للعيون والحنجرة والجيوب الأنفية، وأحيانا يؤدي للوفاة في حال تسربه من أماكن تخزينه والتعرض لتراكيزه المرتفعة".
وسجلت مواقع الرصد في بلديات: الرصيفة، والجيزة الجديدة، والخالدية، والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ونتيجة العواصف الرملية القوية التي شهدتها المملكة في أيار (مايو) العام الماضي، تجاوزات في المعدل السنوي للجسيمات المستنشقة العالقة في الهواء.
ولفتت إلى أنه عندما ترتفع مستويات هذه الجسيمات، فإنها تشكل ضبابا في الجو، وتدخل للجهاز التنفسي للإنسان وتنفذ إلى رئتيه، ويطلق عليها القاتل الصامت، بحسب تعريفات البنك الدولي.
وكان موقع الموقر الأفضل بين مواقع الرصد الخمسة على سلم مؤشر جودة الهواء المحيط، قد سجل 362 يوماً كان فيه جيداً، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يقاس مستوى الجسيمات هناك، كما ورد في التقرير ذاته. لكن موقع البقعة كان الأعلى في عدد الأيام التي سجل فيه مؤشر جودة الهواء، بأنه غير صحي للمجموعات الحساسة وبنسبة 62 يوما، و250 يوماً كان فيه معتدلاً. بينما سجل في موقع الرصيفة 75 يوماً كان فيها مؤشر جودة الهواء جيداً، و261 معتدلاً، في حين بلغ عدد الأيام غير الصحية للمجموعات الحساسة 44 يوماً.
وانخفضت عدد الأيام غير الصحية للمجموعات الحساسة التي سجلت في موقعي الجيزة والخالدية على التوالي لتتراوح بين 18 و10، في حين تراوح عدد الأيام الجيدة بين 80 و109.
ودعا التقرير لـ"تنفيذ إستراتيجيات ومبادئ الاقتصاد الدوار، وكفاءة استهلاك الموارد في القطاعات بخاصة: النقل، والصناعة، ومعالجة النفايات لتقليل انبعاثات الملوثات من مصادرها".
وجاء في التقرير، "أن هذه الدراسات تضع الأساس للعمل على الإستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكة، والتي تحتاج لتنفيذ أبحاث لتقييم العلاقة بين نوعيته وبين الصحة العامة"، موصيا بـ"أهمية تقييم العلاقة بين نوعيتي الهواء المحيط والداخلي، واستخدام النمذجة الرياضية لانتشار الملوثات من المصادر الثابتة للمنشآت القائمة".
كما لا بد من توسعة عملية الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة، بخاصة مستويات الكربون الأسود في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وترصد فيها الجسيمات الدقيقة العالقة، وهذه الخطوة، وفق التقرير تساعد بتقدير نسبة مساهمة الانبعاثات الصادرة من احتراق الوقود في المركبات على مستويات الجسيمات في الهواء المحيط.
وشددت التوصيات على "رصد مستويات الأوزون في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وغيرها من مصادر انبعاث أكاسيد النيتروجين، والمركبات العضوية المتطايرة، وأشعة الشمس الحادة.

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