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9 قتلى باشتباكات في طرطوس أثناء محاولة توقيف أحد المسؤولين عن جرائم صيدنايا

12/25/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تسعة أشخاص قُتلوا في اشتباكات بطرطوس، شمال غربي سوريا، أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق الأربعاء.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، أنها "حيّدت" مجموعة مسلحة من "فلول النظام السابق" بريف طرطوس.

وحاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وأفاد المرصد في بيان بـ"مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام" و"3 من المسلحين" في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية" وهو "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

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