الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة حول كمين طرطوس

أعلن الداخلية السوري محمد عبد الرحمن ليلة الأربعاء/ الخميس، مقتل 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين من فلول النظام.



وأشار عبد الرحمن إلى "استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق ليلة الأربعاء/ الخميس، إن تسعة أشخاص قُتلوا في اشتباكات بطرطوس، شمال غربي سوريا، أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق الأربعاء.



وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنها "حيّدت" مجموعة مسلحة من "فلول النظام السابق" بريف طرطوس.



وحاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.



وأفاد المرصد في بيان بـ"مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام" و"3 من المسلحين" في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية" وهو "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

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