نتنياهو يهدد الحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجّه رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا للحوثيين اليمنيين، خلال إضاءة شمعة
"عيد الحانوكا"، مؤكداً أن جماعة الحوثي ستتلقى الدرس نفسه الذي تلقاه
"نظام بشار الأسد وحركة حماس وحزب الله اللبناني".
وفي تصريحاته التي
نقلتها وسائل الإعلام العبرية، قال نتنياهو: "تل أبيب لا تتردد في توجيه
الضربات للظالمين، ومن يعتقد أنه يستطيع تقويض حياتنا، سيواجه نفس مصير من سبقوه".
وأضاء نتنياهو
"الشمعة الأولى للحانوكا" مساء الأربعاء مع موظفي مكتبه، بحضور والد
الرائد عومير نوترا، الذي قُتل في غزة.
وأضاف نتنياهو:
"اليوم نضيء الشمعة الأولى للحانوكا، رمزاً لانتصار المكابيين في الماضي، وهو
الانتصار نفسه الذي سيتحقق اليوم مع التغلب على التحديات".
وتابع: "حتى لو استغرق الأمر وقتاً، سيتعلم
الحوثيون كما تعلمت حماس وحزب الله ونظام الأسد، وسيتم تلقينهم هذا الدرس".
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