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نتنياهو يهدد الحوثيين

12/25/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا للحوثيين اليمنيين، خلال إضاءة شمعة "عيد الحانوكا"، مؤكداً أن جماعة الحوثي ستتلقى الدرس نفسه الذي تلقاه "نظام بشار الأسد وحركة حماس وحزب الله اللبناني".
وفي تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام العبرية، قال نتنياهو: "تل أبيب لا تتردد في توجيه الضربات للظالمين، ومن يعتقد أنه يستطيع تقويض حياتنا، سيواجه نفس مصير من سبقوه".

وأضاء نتنياهو "الشمعة الأولى للحانوكا" مساء الأربعاء مع موظفي مكتبه، بحضور والد الرائد عومير نوترا، الذي قُتل في غزة.

وأضاف نتنياهو: "اليوم نضيء الشمعة الأولى للحانوكا، رمزاً لانتصار المكابيين في الماضي، وهو الانتصار نفسه الذي سيتحقق اليوم مع التغلب على التحديات".

وتابع: "حتى لو استغرق الأمر وقتاً، سيتعلم الحوثيون كما تعلمت حماس وحزب الله ونظام الأسد، وسيتم تلقينهم هذا الدرس".

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