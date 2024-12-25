40 مفقودا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون

40 مفقودا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون
التاريخ
12/25/2024 11:29:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت مصادر محلية
فلسطينية أن أكثر من 40 شخصا موجودون تحت الأنقاض جراء قصف جيش الاحتلال
الإسرائيلي منزلا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة، ولم يتم انتشالهم حتى
الآن.
وفي اليوم الـ447
للعدوان على غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال
الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 مصابا، ليرتفع بذلك عدد
ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 45 ألفا
و361 شهيدا، و107 آلاف و803 مصابين. (الجزيرة نت)
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