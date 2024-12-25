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40 مفقودا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون

12/25/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن أكثر من 40 شخصا موجودون تحت الأنقاض جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة، ولم يتم انتشالهم حتى الآن.
وفي اليوم الـ447 للعدوان على غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 مصابا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 45 ألفا و361 شهيدا، و107 آلاف و803 مصابين. (الجزيرة نت)

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