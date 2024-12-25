مدرب ضمك خامس البرتغاليين

(MENAFN
- Al Watan)
بات مدرب ضمك الجديد، البرتغالي نونو ألميدا خامس المدربين البرتغاليين في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما وقع عقدًا لقيادة فارس الجنوب، خلال ما تبقى من الموسم الحالي، خلفا للروماني كوزمين كونترا.
وانضم ألميدا إلى الرباعي البرتغالي مدرب الهلال جورجي جيسوس، ومدرب العروبة ألفارو باتشيكو، ومدرب الفتح جوزيه جوميز، ومدرب الفيحاء بيدرو إيمانويل.
وكان الموسم الحالي من الدوري
السعودي شهد رحيل 3 مدربين برتغاليين، هم مدرب النصر السابق لويس كاسترو، ومدرب الشباب فيتور بيريرا، ومدرب الخلود باولو دوارتي.
وكان ضمك اتفق مبدئيًا مع البوسني سيرجي ياكيروفيتش على قيادة الفريق، إلا أن المدرب بالغ في طلباته المالية، ما حال دون إتمام التعاقد رسميًا.
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