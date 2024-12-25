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مدرب ضمك خامس البرتغاليين

12/25/2024 11:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدرب ضمك الجديد، البرتغالي نونو ألميدا خامس المدربين البرتغاليين في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما وقع عقدًا لقيادة فارس الجنوب، خلال ما تبقى من الموسم الحالي، خلفا للروماني كوزمين كونترا.
وانضم ألميدا إلى الرباعي البرتغالي مدرب الهلال جورجي جيسوس، ومدرب العروبة ألفارو باتشيكو، ومدرب الفتح جوزيه جوميز، ومدرب الفيحاء بيدرو إيمانويل.
وكان الموسم الحالي من الدوري السعودي شهد رحيل 3 مدربين برتغاليين، هم مدرب النصر السابق لويس كاسترو، ومدرب الشباب فيتور بيريرا، ومدرب الخلود باولو دوارتي.
وكان ضمك اتفق مبدئيًا مع البوسني سيرجي ياكيروفيتش على قيادة الفريق، إلا أن المدرب بالغ في طلباته المالية، ما حال دون إتمام التعاقد رسميًا.

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