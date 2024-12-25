العمري يخالف قرار بلان

(MENAFN
- Al Watan)
قرر مدافع الاتحاد عبدالإله العمري، الاستمرار في الإمارات، رغم انتهاء معسكر فريقه التحضيري هناك.
وكان الاتحاد قد أقام معسكرًا تحضيريًا، خلال فترة توقف المسابقات المحلية بالسعودية، لمشاركة المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي ((خليجي 26)) بالكويت، ولعب مباراتين وديتين؛ الأولى أمام الخليج الإماراتي، والثانية أمام النصر العماني على ملعب الأخير وفاز فيهما.
وأشارت مصادر إلى أن العمري، الذي تم استبعاده مؤخرًا من قائمة المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات كأس الخليج، فضل الاستمرار في دبي لمواصلة برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي حرمته من الاستمرار مع الأخضر.
ويواصل اللاعب فترة التأهيل في ناد خاص بدبي، بمتابعة مع الجهاز الطبي للاتحاد، رغم حصول اللاعبين على إجازة بقرار من المدرب لوران بلان عقب انتهاء المعسكر.
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