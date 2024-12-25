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العمري يخالف قرار بلان

12/25/2024 11:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر مدافع الاتحاد عبدالإله العمري، الاستمرار في الإمارات، رغم انتهاء معسكر فريقه التحضيري هناك.
وكان الاتحاد قد أقام معسكرًا تحضيريًا، خلال فترة توقف المسابقات المحلية بالسعودية، لمشاركة المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي ((خليجي 26)) بالكويت، ولعب مباراتين وديتين؛ الأولى أمام الخليج الإماراتي، والثانية أمام النصر العماني على ملعب الأخير وفاز فيهما.
وأشارت مصادر إلى أن العمري، الذي تم استبعاده مؤخرًا من قائمة المنتخب السعودي قبل انطلاق منافسات كأس الخليج، فضل الاستمرار في دبي لمواصلة برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي حرمته من الاستمرار مع الأخضر.
ويواصل اللاعب فترة التأهيل في ناد خاص بدبي، بمتابعة مع الجهاز الطبي للاتحاد، رغم حصول اللاعبين على إجازة بقرار من المدرب لوران بلان عقب انتهاء المعسكر.

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