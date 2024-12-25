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الرائد يعود بالاستشفاء

12/25/2024 11:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف الرائد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليا في أبوظبي، عقب مواجهة عجمان الإماراتي الودية، التي كسبها رائد التحدي 2 /1، وأخضع المدرب البرازيلي إودير هيلمان لاعبيه لتدريبات استشفائية وبدنية، قبل أن يجري مرانا تنوع بين اللياقي الخفيف والتدريبات الفنية، والذي شرح خلاله المدرب للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة الودية الماضية، وطبق عددا من الجمل الفنية، واختتم مرانه بمناورة مصغرة.

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