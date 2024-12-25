الرائد يعود بالاستشفاء

الرائد يعود بالاستشفاء
التاريخ
12/25/2024 11:26:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استأنف الرائد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام حاليا في أبوظبي، عقب مواجهة عجمان الإماراتي الودية، التي كسبها رائد التحدي 2 /1، وأخضع المدرب البرازيلي إودير هيلمان لاعبيه لتدريبات استشفائية وبدنية، قبل أن يجري مرانا تنوع بين اللياقي الخفيف والتدريبات الفنية، والذي شرح خلاله المدرب للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة الودية الماضية، وطبق عددا من الجمل الفنية، واختتم مرانه بمناورة مصغرة.
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