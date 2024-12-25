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الفتح يتجه للدوحة تحضيرا للدوري

12/25/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ختم الفتح المرحلة الأولى من تحضيراته، خلال فترة التوقف الحالية، بمران صباحي أمس، اشتمل على التنوع بين اللياقي والفني، إذ أخضع المدرب البرتغالي خوزيه جوميز لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، في الجزء الأول من المران، ثم اتجه للتدريبات الفنية والتكتيكية، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية.
بدورهما واصل الثنائي سعيد باعطية ومحمد الفهيد برنامجهما التأهيلي تمهيدا للانخراط في التدريبات الجماعية.
وعقب المران توجهت بعثة الفريق إلى قطر لإقامة معسكر إعدادي هناك يشكل المرحلة الثانية من استعدادات النموذجي لاستئناف الموسم في يناير المقبل، وسيخوض الفريق خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين أمام التعاون والخليج.

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