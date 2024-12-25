الفتح يتجه للدوحة تحضيرا للدوري

(MENAFN
- Al Watan)
ختم الفتح المرحلة الأولى من تحضيراته، خلال فترة التوقف الحالية، بمران صباحي أمس، اشتمل على التنوع بين اللياقي والفني، إذ أخضع المدرب البرتغالي خوزيه جوميز لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، في الجزء الأول من المران، ثم اتجه للتدريبات الفنية والتكتيكية، إذ طبق عددًا من الجمل الفنية.
بدورهما واصل الثنائي سعيد باعطية ومحمد الفهيد برنامجهما التأهيلي تمهيدا للانخراط في التدريبات الجماعية.
وعقب المران توجهت بعثة الفريق إلى قطر لإقامة معسكر إعدادي هناك يشكل المرحلة الثانية من استعدادات النموذجي لاستئناف الموسم في يناير المقبل، وسيخوض الفريق خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين أمام التعاون والخليج.
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