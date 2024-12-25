الأحمر أول المتأهلين

(MENAFN
- Al Watan)
وضع منتخب
البحرين نفسه أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم
((خليجي 26))، بعد تغلبه على منتخب العراق 1/2، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
سجل للأحمر علي مدن ((39، و47))، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل ((أسود الرافدين)) على 3 نقاط ثالثا، متأخرا عن الأخضر بفارق الأهداف.
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