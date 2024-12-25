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الأحمر أول المتأهلين

12/25/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع منتخب البحرين نفسه أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم ((خليجي 26))، بعد تغلبه على منتخب العراق 1/2، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
سجل للأحمر علي مدن ((39، و47))، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل ((أسود الرافدين)) على 3 نقاط ثالثا، متأخرا عن الأخضر بفارق الأهداف.

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