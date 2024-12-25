Thursday, 26 December 2024 05:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الخرج يستقبل الخويطر - جريدة الوطن السعودية

12/25/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بمكتبه، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة فيصل بن راشد الخويطر المعيَّن حديثًا، والمدير السابق عبدالرحمن بن محمد الرويس.

MENAFN25122024000089011017ID1109030449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث