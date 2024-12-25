محافظ الخرج يستقبل الخويطر - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/25/2024 11:25:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بمكتبه، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة فيصل بن راشد الخويطر المعيَّن حديثًا، والمدير السابق عبدالرحمن بن محمد الرويس.
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