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الإدارة الـسـوريـة الـجـديدة تعتزم مقاضاة إيران أمام المحاكم الدولية والمطالبة بـ300 مليار دولار تعويضات

12/25/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭: ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬مذكرة‭ ‬ستقدمها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية،‭ ‬تتضمن‭ ‬مطالبة‭ ‬إيران‭ ‬بدفع‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات،‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬تعويضات‭ ‬للشعب‭ ‬والدولة‮»‬‭ ‬السورية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستطالب‭ ‬إيران‭ ‬بدفع‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬‮«‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬سببته‭ ‬من‭ ‬ضرر‭ ‬للسوريين‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬السورية،‭ ‬خلال‭ ‬انحيازها‭ ‬عسكريا،‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬تابعة‭ ‬لها،‭ ‬لصالح‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‮»‬‭. ‬وأنفقت‭ ‬إيران‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬لدعم‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬وأرسلت‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬لمساعدة‭ ‬حليفها‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬ويوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬المعين‭ ‬حديثا‭ ‬أسعد‭ ‬حسن‭ ‬الشيباني‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬‮«‬بث‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬بلاده‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬على‭ ‬إيران‭ ‬احترام‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وسيادة‭ ‬البلاد‭ ‬وسلامتها،‭ ‬ونحذرهم‭ ‬من‭ ‬بث‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ونحملهم‭ ‬كذلك‭ ‬تداعيات‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الشبان‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الوقوف‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وإصرار‭ ‬لمواجهة‭ ‬من‭ ‬صمم‭ ‬هذا‭ ‬الانفلات‭ ‬الأمني‭ ‬ومن‭ ‬نفذه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬خامنئي‭: ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشرفاء‭ ‬الأقوياء‭ ‬لأن‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬السوري‭ ‬ما‭ ‬يخسره،‭ ‬فمدارسهم‭ ‬وجامعاتهم‭ ‬وبيوتهم‭ ‬وشوارعهم‭ ‬غير‭ ‬آمنة‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬تصريحات‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬تحريضا‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬المعروف‭ ‬بلقب‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني‭.‬

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