الإدارة الـسـوريـة الـجـديدة تعتزم مقاضاة إيران أمام المحاكم الدولية والمطالبة بـ300 مليار دولار تعويضات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سكاي نيوز عربية: كشفت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الجديدة في سوريا أمس الأربعاء أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها إلى المحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة «تعويضات للشعب والدولة» السورية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة ستطالب إيران بدفع 300 مليار دولار «مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد». وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من الحرس الثوري إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة. ويوم الثلاثاء حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران من «بث الفوضى في بلاده». وقال في منشور على منصة «إكس»: «على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة». وفي خطاب نقله التلفزيون يوم الأحد دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى «الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه».
وأضاف خامنئي: «نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة».
واعتبرت تصريحات المرشد الإيراني تحريضا على التصدي للإدارة الجديدة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع المعروف بلقب أبو محمد الجولاني.
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