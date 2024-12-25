الإسكان تباشر صيانة إحدى الوحدات السكنية المتداول حولها في مواقع التواصل الاجتماعي

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬طلبات‭ ‬صيانة‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬أو‭ ‬شقق‭ ‬الصيانة‭ ‬التواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬المختلفة‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬صيانة‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة،‭ ‬أو‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80008001‭.‬

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