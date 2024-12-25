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الإسكان تباشر صيانة إحدى الوحدات السكنية المتداول حولها في مواقع التواصل الاجتماعي

12/25/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأنها‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إثر‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬تسرب‭ ‬مياه‭ ‬في‭ ‬مكونات‭ ‬وحدته‭ ‬السكنية،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المعنيون‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بزيارة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬وإجراء‭ ‬المعاينة‭ ‬اللازمة،‭ ‬مع‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬الأعطال‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬انسدادات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنابيب‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬المياه،‭ ‬مع‭ ‬تضمين‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الأضرار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخلل‭ ‬وفقاً‭ ‬للأنظمة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الوحدة‭ ‬والضمان‭.‬‮

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬طلبات‭ ‬صيانة‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬أو‭ ‬شقق‭ ‬الصيانة‭ ‬التواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬المختلفة‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬صيانة‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة،‭ ‬أو‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80008001‭.‬

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