الإسكان تباشر صيانة إحدى الوحدات السكنية المتداول حولها في مواقع التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها باشرت على الفور التواصل مع صاحب الوحدة السكنية في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي إثر وجود خلل تسرب مياه في مكونات وحدته السكنية، حيث قام المعنيون في الوزارة بزيارة الوحدة السكنية وإجراء المعاينة اللازمة، مع الشروع في إصلاح الأعطال المتمثلة في وجود انسدادات في بعض أنابيب تصريف المياه وفي إحدى دورات المياه، مع تضمين أعمال الصيانة الأضرار المترتبة على هذا الخلل وفقاً للأنظمة الواردة في عقود الوحدة والضمان.
ودعت الوزارة في حال وجود طلبات صيانة لدى المستفيدين من الوحدات أو شقق الصيانة التواصل مباشرة مع الوزارة عبر قنواتها المختلفة المتاحة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، في مقدمتها خدمة «تقديم طلب صيانة» الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الخط الساخن 80008001.
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