وزير التربية يُطلع وفدا تعليميا من دول التعاون على تجارب وخبرات البحرين في التعليم الفني والمهني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالوفد‭ ‬الخليجي،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬المدرسي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني،‭ ‬وسيقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والاجتماع‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬فيها‭.‬

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