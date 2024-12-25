وزير التربية يُطلع وفدا تعليميا من دول التعاون على تجارب وخبرات البحرين في التعليم الفني والمهني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وفدا من مسؤولي التعليم الفني والمهني بوزارات التعليم والمؤسسات والمراكز التعليمية المعنية بالتعليم التطبيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالله بن فالح السحمة.
وقد رحب الوزير بالوفد الخليجي، معبراً عن اعتزازه بمستوى التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التعليم والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي.
كما بحث الوزير مع أعضاء الوفد سبل تعزيز التواصل والتعاون بين مؤسسات التعليم والتعليم الفني والمهني قبل وبعد المدرسي بدول المجلس في المزيد من البرامج المشتركة.
والجدير بالذكر أن الوفد الزائر يهدف إلى الاطلاع على تجارب مملكة البحرين في التعليم الفني والمهني، وسيقوم بزيارات لعدد من المؤسسات التعليمية في المملكة والاجتماع بالمسؤولين فيها.
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