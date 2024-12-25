Thursday, 26 December 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

12/25/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استانا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحطّمت‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كازاخستان‭ ‬بعدما‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬مسارها،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أنّ‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬67‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها،‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الحادث‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬سقطت‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬أكتاو‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬مركزا‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لبحر‭ ‬قزوين‭. ‬

وكانت‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬امبراير‭ ‬190،‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لبحر‭ ‬قزوين،‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غروزني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬القوقازية‭. ‬وعقب‭ ‬الحادث،‭ ‬قطع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬زيارته‭ ‬لروسيا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬قمة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬لقادة‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬من‭ ‬باكو‭ ‬إلى‭ ‬غروزني‭ ‬تحطّمت‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬أكتاو‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬62‭ ‬راكبا‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬نفّذت‭ ‬هبوطا‭ ‬اضطراريا‮»‬‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬أكتاو‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ركّاب‭ ‬الطائرة،‭ ‬37‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬وستة‭ ‬من‭ ‬كازاخستان‭ ‬وثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬قرغيزستان‭ ‬و16‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوافرة،‭ ‬نجا‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬التحطّم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬يتمّ‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة،‭ ‬ويتم‭ ‬إجراء‭ ‬التحليلات‭ ‬المتخصّصة‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬بقيادة‭ ‬نائب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلى‭ ‬كازاخستان‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التحطم‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إنّ‭ ‬عناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬أخمدوا‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬إثر‭ ‬تحطّم‭ ‬الطائرة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬فقد‭ ‬نُقل‭ ‬28‭ ‬ناجيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬إرسال‭ ‬150‭ ‬عنصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬التحطّم‭. ‬

بدورها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬إرسال‭ ‬طائرة‭ ‬خاصّة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬أستانا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬أطباء‭ ‬متخصّصون‭ ‬لعلاج‭ ‬المصابين‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الطبية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬نجاة‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬ووضع‭ ‬خمسة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭. ‬وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬علييف‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أمر‭ ‬بالبدء‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬الكارثة‮»‬‭.

وقال‭ ‬علييف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أقدّم‭ ‬تعازيّ‭ ‬لأسر‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬الحادث‭... ‬وأتمنى‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬بأنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أجرى‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬علييف‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعازيه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحادث‮»‬‭.

MENAFN25122024000055011008ID1109030266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث