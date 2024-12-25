نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استانا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحطّمت‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كازاخستان‭ ‬بعدما‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬مسارها،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أنّ‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬67‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها،‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الحادث‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬سقطت‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬أكتاو‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬مركزا‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لبحر‭ ‬قزوين‭. ‬

وكانت‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬امبراير‭ ‬190،‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لبحر‭ ‬قزوين،‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غروزني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬القوقازية‭. ‬وعقب‭ ‬الحادث،‭ ‬قطع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬زيارته‭ ‬لروسيا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬قمة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬لقادة‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬من‭ ‬باكو‭ ‬إلى‭ ‬غروزني‭ ‬تحطّمت‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬أكتاو‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬62‭ ‬راكبا‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬نفّذت‭ ‬هبوطا‭ ‬اضطراريا‮»‬‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬أكتاو‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ركّاب‭ ‬الطائرة،‭ ‬37‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬وستة‭ ‬من‭ ‬كازاخستان‭ ‬وثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬قرغيزستان‭ ‬و16‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوافرة،‭ ‬نجا‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬التحطّم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬يتمّ‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة،‭ ‬ويتم‭ ‬إجراء‭ ‬التحليلات‭ ‬المتخصّصة‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬بقيادة‭ ‬نائب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلى‭ ‬كازاخستان‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التحطم‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إنّ‭ ‬عناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬أخمدوا‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬إثر‭ ‬تحطّم‭ ‬الطائرة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬فقد‭ ‬نُقل‭ ‬28‭ ‬ناجيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬إرسال‭ ‬150‭ ‬عنصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬التحطّم‭. ‬

بدورها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬إرسال‭ ‬طائرة‭ ‬خاصّة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬أستانا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬أطباء‭ ‬متخصّصون‭ ‬لعلاج‭ ‬المصابين‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الطبية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬نجاة‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬ووضع‭ ‬خمسة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭. ‬وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬علييف‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أمر‭ ‬بالبدء‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬الكارثة‮»‬‭.

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وقال‭ ‬علييف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أقدّم‭ ‬تعازيّ‭ ‬لأسر‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬الحادث‭... ‬وأتمنى‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬بأنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أجرى‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬علييف‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعازيه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحادث‮»‬‭.

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