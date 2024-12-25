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البابا فرنسيس في رسالة الميلاد: ((لتصمت الأسلحة)) في العالم

12/25/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الفاتيكان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الانقسامات‮»‬‭ ‬و«إسكات‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬نزاعات‭ ‬وتبرز‭ ‬أزمات‭ ‬إنسانية‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬قدم‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬التقليدية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الميلاد‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬النزاعات‭ ‬والتوترات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لتصمت‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المعذبة‭! ‬وليكن‭ ‬لنا‭ ‬الجرأة‭ ‬لنفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬التفاوض‭ ‬وأعمال‭ ‬الحوار‭ ‬واللقاء‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‮»‬‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬شنّته‭ ‬روسيا،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭. ‬

وأمام‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المؤمنين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬ندّد‭ ‬البابا‭ ‬بـ«الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬الخطير‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مجددا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحماس‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬العظة‭ ‬التي‭ ‬القاها‭ ‬في‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬والأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يطلق‭ ‬عليهم‭ ‬الرصاص،‭ ‬والقنابل‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬أدان‭ ‬‮«‬وحشيتها‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬احتجاجات‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬تقرير‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬المجاعة‭ ‬تتفشى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الضارية‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬شهرا‭. ‬ومنذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023،‭ ‬يشهد‭ ‬السودان‭ ‬حربا‭ ‬خلّفت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬وشرّدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3 , 1‭ ‬ملايين‭ ‬نزحوا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدوليّة‭ ‬للهجرة‭. ‬وتسبّبت،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بإحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭. ‬

ومن‭ ‬بورما‭ ‬إلى‭ ‬هايتي‭ ‬مرورا‭ ‬بمالي‭ ‬وفنزويلا‭ ‬وقبرص،‭ ‬تحدث‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مشيرا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يمزقه‭ ‬الصراع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قريب‭ ‬من‭ ‬الجماعة‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬و«من‭ ‬الجماعة‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحساسة‭ ‬كثيرا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬بروز‭ ‬قوة‭ ‬إسلامية‭ ‬جديدة‭ ‬ويخشى‭ ‬فيها‭ ‬المسيحيون‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭. ‬

وفي‭ ‬أفريقيا،‭ ‬دعا‭ ‬لأجل‭ ‬‮«‬عائلات‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬الحصبة‭ ‬في‭ ‬جمهوريّة‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطيّة‮»‬‭ ‬وشعوب‭ ‬‮«‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬ومالي‭ ‬والنيجر‭ ‬وموزمبيق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬عليهم‭ ‬ناجمة‭ ‬أساسا‭ ‬عن‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وآفة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬الآثار‭ ‬المدمرة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭ ‬ونزوح‭ ‬الملايين‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬القارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها،‭ ‬دعا‭ ‬فرنسيس‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬الخير‭ ‬العام‭ ‬ورؤية‭ ‬وتأييد‭ ‬كرامة‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬متجاوزين‭ ‬الانقسامات‭ ‬السياسية‮»‬‭. ‬وبدون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬صراحة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بإعادة‭ ‬ملايين‭ ‬المهاجرين،‭ ‬دعا‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدم‭ ‬كل‭ ‬الجدران‭ ‬الفاصلة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬ايديولوجية‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تسم‭ ‬مرارا‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬أو‭ ‬جسدية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬جدد‭ ‬البابا‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬ديون‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فقرا‭ ‬بمناسبة‭ ‬سنة‭ ‬2025‭ ‬اليوبيلية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وتحل‭ ‬سنة‭ ‬اليوبيل‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬كل‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬وتخصص‭ ‬للتوبة‭ ‬وتقام‭ ‬خلالها‭ ‬فاعليات‭ ‬ثقافية‭ ‬ودينية‭ ‬كثيرة،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬في‭ ‬روما‭. ‬

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