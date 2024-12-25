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إصابة 5 مدنيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

12/25/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - ( ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭ ): ‬أصيب‮
‬‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬سوريين‭ ‬أحدهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة،‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مظاهرة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سويسة‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬القنيطرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭. ‬

‭ ‬ووفق‭ ‬‮«‬تلفزيون‭ ‬سوريا‮»
‬أمس،‭ ‬‮«‬انسحبت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬سويسة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القنيطرة‭ ‬بعد‭ ‬مظاهرة‭ ‬شعبية‭ ‬طالبت‭ ‬بخروجها،‭ ‬عقب‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬يشهدها‭ ‬الجنوب‭ ‬السوري‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬توغل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬سويسة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات،‭ ‬طبقا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬السوري‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬توغلت‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عند‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬المنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬في‭ ‬الجولان‭ ‬المحتل‭. ‬

وتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬دخلت‭ ‬مسافة‭ ‬سبعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭.

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬بلدتي‭ ‬السويسة‭ ‬والقصيبة،‭ ‬بين‭ ‬بلدات‭ ‬أخرى‭. ‬

ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬حكومة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬احتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.

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