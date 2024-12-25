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الجولاني يلوّح بالسيناريو العراقي وينتظر الضغط التركي على الفصائل

12/25/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوح‭ ‬أبومحمد‭ ‬الجولاني‭ (‬أحمد‭ ‬الشرع‭)‬،‭ ‬زعيم‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬والقائد‭ ‬الفعلي‭ ‬لسوريا،‭ ‬بالسيناريو‭ ‬العراقي‭ ‬لحلّ‭ ‬أزمة‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬بانتظار‭ ‬ضغوط‭ ‬تمارسها‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬أغلبيتها‭ ‬تدين‭ ‬لها‭ ‬بالولاء،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬تتجنب‭ ‬ثغرات‭ ‬التجربة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بانفلات‭ ‬المليشيات‭ ‬وسيطرتها‭ ‬على‭ ‬الدولة‭.‬

وضمن‭ ‬المخاوف‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬السيناريو‭ ‬العراقي‭ ‬تبرز‭ ‬مشكلة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الكردية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬للتناقش‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬شريطة‭ ‬ابتعاد‭ ‬دمشق‭ ‬عن‭ ‬التحريض‭ ‬التركي‭.‬

ويدرك‭ ‬الجولاني‭ ‬جيدا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬اشتغلت‭ ‬مختلف‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تولي‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬لكنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬كتل‭ ‬مليشياوية‭ ‬تتوالد‭ ‬وتهدد‭ ‬الجميع‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الشرع‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬الثورية‮»‬‭ ‬يقضي‭ ‬بحلّ‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬و«دمجها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬البيان‭ ‬صيغة‭ ‬الاتفاق‭ ‬ولا‭ ‬طريقة‭ ‬الاندماج‭ ‬التي‭ ‬ستتم‭ ‬من‭ ‬خلالها،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تنبيه‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يُدمج‭ ‬المقاتلون‭ ‬في‭ ‬مؤسستي‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬فرادى‭ ‬وليس‭ ‬جماعات‭.‬

ويواجه‭ ‬الجولاني‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تجنب‭ ‬الصدامات‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الكثيرة‭.‬

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