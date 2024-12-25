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الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات في سوريا

12/25/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭) ‬أمس‭. ‬

وأفادت‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬البلدين‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬استقرار‭ ‬سوريا‭ ‬وسيادتها‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيها،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبها‭ ‬نحو‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬استعرضا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬مسار‭ ‬واضح‭ ‬للسلام‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭: ‬‮«‬نسمع‭ ‬تصريحات‭ ‬معقولة‭ ‬وعقلانية‭ ‬حول‭ ‬الوحدة‭ ‬وعدم‭ ‬فرض‭ ‬نظام‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬السوريين،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬طبيعة‭ ‬القوى‭ ‬الجديدة،‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالإخوان،‭ ‬وارتباطها‭ ‬بالقاعدة،‭ ‬كلها‭ ‬مؤشرات‭ ‬مقلقة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬بقيادة‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ (‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني‭ ‬سابقا‭) ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬أنهت‭ ‬ارتباطها‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬عام‭ ‬2016‭.

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