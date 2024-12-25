إضافــــة ((رائعـــة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬الدولي‭ ‬أوسكار،‭ ‬لاعب‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق،‭ ‬إلى‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬أهلا،‭ ‬أوسكار،‭ ‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وأصبح‭ ‬أوسكار،‭ ‬واسمه‭ ‬الكامل‭ ‬أوسكار‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬إيمبوابا‭ ‬جونيور‭ (‬33‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬لاعبا‭ ‬حرا‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬ثمانية‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬شانغهاي‭ ‬بورت‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ولعب‭ ‬أوسكار‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬مع‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬ومنه‭ ‬انتقل‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬إنترناسيونال‭ ‬دي‭ ‬بورتو‭ ‬أليغري،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬أثارت‭ ‬نزاعا‭ ‬قانونيا‭ ‬طويلا‭. ‬وحصل‭ ‬أوسكار‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬الأولمبية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬إنكلترا‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬تشلسي،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬38‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬203‭ ‬مباريات‭.‬

خلال‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬مع‭ ‬الـ«بلوز‮»‬،‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ (‬2014-2015‭ ‬و2016‭-‬2017‭)‬،‭ ‬والدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬في‭ ‬2012‭-‬2013‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬2014‭-‬2015‭.‬

وخاض‭ ‬أوسكار‭ ‬48‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬12‭ ‬هدفا‭.‬

ويُعد‭ ‬أشهر‭ ‬أهدافه‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬1‭-‬7‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬