إضافــــة ((رائعـــة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ريو دي جانيرو – (أ ف ب) عاد لاعب الوسط البرازيلي الدولي أوسكار، لاعب تشلسي الإنكليزي السابق، إلى ساو باولو حيث بدأ مسيرته، وفقا لما أعلن النادي.
وقال النادي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أهلا، أوسكار، يا لها من إضافة رائعة».
وأصبح أوسكار، واسمه الكامل أوسكار دوس سانتوس إيمبوابا جونيور (33 عاما)، لاعبا حرا بعدما لعب ثمانية مواسم في الصين مع شانغهاي بورت قادما من تشلسي عام 2017.
ولعب أوسكار مباراته الأولى في مسيرته عام 2008 مع ساو باولو، ومنه انتقل بعد عامين إلى إنترناسيونال دي بورتو أليغري، في خطوة مثيرة للجدل أثارت نزاعا قانونيا طويلا. وحصل أوسكار على الميدالية البرونزية الأولمبية مع منتخب البرازيل تحت 23 عاما في أولمبياد لندن 2012، ثم انتقل لاحقا إلى إنكلترا للعب مع تشلسي، حيث سجل 38 هدفا في 203 مباريات.
خلال أربع سنوات ونصف مع الـ«بلوز»، حقق أربعة ألقاب، بما في ذلك الدوري الإنكليزي الممتاز (2014-2015 و2016-2017)، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2012-2013 وكأس الرابطة 2014-2015.
وخاض أوسكار 48 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.
ويُعد أشهر أهدافه الدولية هو الهدف الوحيد الذي سجلته البرازيل في خسارتها أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي كأس العالم 2014 على أرضها.
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