بثنائية مدن.. منتخبنا أول المتأهلين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حسم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تأهله إلى الدور النصف النهائي بعد فوزه على حساب نظيره المنتخب العراقي بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم والمقامة في الكويت «خليجي 26».
وأحرز هدفي منتخبنا علي مدن عند الدقيقتين (38) و(47).
وجاءت مجريات الشوط الأول بتحفظ كبير من جانب المنتخبين وبأفضلية لمنتخبنا الوطني، حيث تمكن من خلق فرص خطيرة هدد فيها مرمى العراق، واستغل السيد ضياء سعيد ثغرة في دفاعات المنتخب العراقي ليمرر كرة ذكية لزميله محمد مرهون الذي أرسل عرضية مثالية سجل منها رجل المباراة علي مدن هدف التقدم لمنتخبنا عند الدقيقة (38)، لينتهي الشوط الأول بالهدف الوحيد.
وفي الشوط الثاني عزز مدن وبصورة مبكرة من تقدم المنتخب بعد تمريرة ذكية من كميل الأسود ليفرض منتخبنا سيطرته على مجريات اللقاء بفضل تقارب خطوطه وجماعية الأداء وهو ما جعله يحقق الانتصار الثاني على التوالي ويصل إلى الدور نصف النهائي.
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