بثنائية مدن.. منتخبنا أول المتأهلين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00









حسم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬منتخبنا‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬38‭) ‬و‭(‬47‭).‬

وجاءت‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتحفظ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين‭ ‬وبأفضلية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬خطيرة‭ ‬هدد‭ ‬فيها‭ ‬مرمى‭ ‬العراق،‭ ‬واستغل‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭ ‬ثغرة‭ ‬في‭ ‬دفاعات‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ليمرر‭ ‬كرة‭ ‬ذكية‭ ‬لزميله‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬أرسل‭ ‬عرضية‭ ‬مثالية‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬38‭)‬،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالهدف‭ ‬الوحيد‭.‬‮

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وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عزز‭ ‬مدن‭ ‬وبصورة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬ليفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬بفضل‭ ‬تقارب‭ ‬خطوطه‭ ‬وجماعية‭ ‬الأداء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ويصل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬