الأهلي يعلن إصابة رضا سليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الفحوصات التي خضع لها المغربي رضا سليم، جناح الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.
وقال طبيب الأهلي المصري في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، أمس الأربعاء، إن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.
وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة خلال فوز الأهلي 6/1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم الخميس في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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