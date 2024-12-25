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الأهلي يعلن إصابة رضا سليم

12/25/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬جاب‭ ‬الله،‭ ‬طبيب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم،‭ ‬جناح‭ ‬الفريق،‭ ‬أثبتت‭ ‬إصابته‭ ‬بقطع‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬الغضروف‭ ‬الخارجي‭ ‬للركبة‭ ‬اليسرى‭.‬

وقال‭ ‬طبيب‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القادمة‭ ‬لتحديد‭ ‬طريقة‭ ‬العلاج‭.‬

وكان‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الأهلي‭ ‬6‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬جولات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬المصري‭ ‬البورسعيدي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬الممتاز‭.‬

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