ضمك يتعاقد مع نونو ألميدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ضمك،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬دوري‭ ‬روشن‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬ألميدا‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للفريق‭.‬

وذكر‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بموقع‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬ألميدا‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬العربية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والكرة‭ ‬القطرية‭ ‬عل‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬بعدما‭ ‬تولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭.‬

أضاف‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬‮«‬عمل‭ ‬ألميدا‭ ‬بالجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬وتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬فاركو‭ ‬المصري،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬مساعدا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬جيسفالدو‭ ‬فيريرا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري،‭ ‬بجانب‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬بالدوري‭ ‬البرتغالي‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬ضمك‭: ‬‮«‬عمل‭ ‬نونو‭ ‬ألميدا‭ ‬كمساعد‭ ‬سابق‭ ‬لجيسفالدو‭ ‬فيريرا‭ ‬في‭ ‬سبورتنج‭ ‬وبراجا‭ ‬والزمالك‭ ‬والسد،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالدوري‭ ‬المصري‭ ‬وكأس‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الزمالك‭ ‬موسم‭ ‬2014‭/‬2015‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬في‭ ‬السد،‭ ‬فاز‭ ‬ألميدا‭ ‬بجميع‭ ‬الألقاب‭ ‬والجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2019،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬تجربته‭ ‬الأولى‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬موسم‭ ‬2021‭/‬2022‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬فاركو‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ضمك‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬حاليا‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬عقب‭ ‬تحقيقه‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬و3‭ ‬تعادلات‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬هزائم‭.‬