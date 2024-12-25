ضمك يتعاقد مع نونو ألميدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (د ب أ): أعلن نادي ضمك، المنافس ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، أمس الأربعاء، التعاقد مع البرتغالي نونو ألميدا مديرا فنيا للفريق.
وذكر ضمك على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن ألميدا يمتلك خبرة جيدة مع الكرة العربية بصفة عامة والكرة القطرية عل وجه الخصوص، بعدما تولى مسؤولية العديد من الفرق.
أضاف النادي السعودي في بيانه: «عمل ألميدا بالجهاز الفني لنادي السد القطري وتولى مسؤولية تدريب فريق فاركو المصري، كما عمل مساعدا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا مع نادي الزمالك المصري، بجانب عمله في العديد من الفرق بالدوري البرتغالي».
أوضح ضمك: «عمل نونو ألميدا كمساعد سابق لجيسفالدو فيريرا في سبورتنج وبراجا والزمالك والسد، حيث فاز بالدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك موسم 2014/2015».
وتابع: «في السد، فاز ألميدا بجميع الألقاب والجوائز المحلية بين عامي 2016 و2019، كما خاض تجربته الأولى مديرا فنيا في مصر موسم 2021/2022 حيث عمل مع نادي فاركو».
يذكر أن ضمك يتواجد في المركز العاشر بترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليا برصيد 15 نقطة، عقب تحقيقه 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل 6 هزائم.
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