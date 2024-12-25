استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق – (أ ف ب): تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالاتهم رسميا إلى ديوان الاتحاد، وفقا لما أعلن عبر الصفحة الرسمية على فايسبوك.
وقال الاتحاد إنه «بناء على أحكام النظام الأساسي للاتحاد السوري لكرة القدم فقد تم تكليف الأمين العام الأستاذ مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد».
وكان اتحاد الكرة المستقيل برئاسة صلاح رمضان انتخب قبل نحو عامين خلفا للاتحاد الذي كان يرأسه العميد حاتم الغايب.
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوعين على سيطرة تحالف للفصائل المعارضة تقوده «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، على السلطة في 8 ديسمبر.
وكانت السلطة الانتقالية أعلنت تعيين محمد الحامض لإدارة الاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية سورية، خلفا لفراس معلا.
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