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استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري

12/25/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باستقالاتهم‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬ديوان‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬عبر‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬فايسبوك‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الأستاذ‭ ‬مازن‭ ‬دقوري‭ ‬بتسيير‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬اليومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المستقيل‭ ‬برئاسة‭ ‬صلاح‭ ‬رمضان‭ ‬انتخب‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬خلفا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرأسه‭ ‬العميد‭ ‬حاتم‭ ‬الغايب‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬تحالف‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تقوده‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬المعروف‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬الجولاني،‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭.‬

وكانت‭ ‬السلطة‭ ‬الانتقالية‭ ‬أعلنت‭ ‬تعيين‭ ‬محمد‭ ‬الحامض‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي،‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬رياضية‭ ‬سورية،‭ ‬خلفا‭ ‬لفراس‭ ‬معلا‭.‬


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