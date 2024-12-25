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الوتيرة الجهنمية تزيد شكاوى اللاعبين

12/25/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تميّز‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بشكاوى‭ ‬وتهديدات‭ ‬بالإضراب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الوتيرة‭ ‬الجهنمية‭ ‬للروزنامة‭ ‬الدولية‭ ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬المستهدف‭ ‬الأول‭ ‬والمذنب‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬هؤلاء،‭ ‬كونه‭ ‬يفضّل‭ ‬الفوائد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مضاعفة‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬صحتهم‭.‬

كان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬رودري،‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أبرز‭ ‬المنتقدين،‭ ‬وفي‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬صيغتها‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬مرحلة‭ ‬الإقصاء‭ ‬المباشر،‭ ‬على‭ ‬فرضية‭ ‬حركة‭ ‬إضراب‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المباريات،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قريبون‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬المفاجئ،‭ ‬تعرّض‭ ‬رودري‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬تصريحاته‭ ‬وزنا‭ ‬أكبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصبحت‭ ‬الروزنامة‭ ‬الدولية‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬سيضطر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬طويلة‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬أيضا‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المُوّسعة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬منتخبا‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬32‭ ‬والمقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬صيف‭ ‬2026‭.‬

كرة‭ ‬نار‭ ‬

وحذا‭ ‬نجوم‭ ‬عدة‭ ‬حذو‭ ‬رودري‭ ‬بانتقاد‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحم‭ ‬وأبرزهم‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬والفرنسيان‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬ودايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬الذين‭ ‬يخوضون‭ ‬الوتيرة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬الوتيرة‭ ‬الجهنمية‭ ‬صدى‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭.‬

إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات،‭ ‬قررت‭ ‬نقابة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفبرو‭) ‬التحرك،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بشكويين‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭: ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬بشأن‭ ‬التفرُّد‭ ‬بقرار‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬وإنشاء‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بحلّتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬أمام‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬تعتقد‭ ‬مختلف‭ ‬روابط‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬مضاعفة‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضرّ‭ ‬بجاذبية‭ ‬البطولات‭ ‬الوطنية‭. ‬

واقترحت‭ ‬النقابة،‭ ‬مدعّمة‭ ‬بتقارير‭ ‬طبية،‭ ‬توصيات‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬إجازة‭ ‬إجمالية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬دافيد‭ ‬تيرييه،‭ ‬رئيس‭ ‬الفرع‭ ‬الأوروبي‭ ‬للنقابة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬خوض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استراحة‭ ‬حقيقية‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الواحد‮»‬‭.‬

وانقطع‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وفيفبرو‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التذكير‭ ‬بانتظام‭ ‬بأنه‭ ‬مسؤول‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬الأندية‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بواجبه‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬جديدة‭ ‬للاتحادات‭.‬

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