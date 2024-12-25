الوتيرة الجهنمية تزيد شكاوى اللاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): تميّز عام 2024 بشكاوى وتهديدات بالإضراب من قبل اللاعبين في مواجهة الوتيرة الجهنمية للروزنامة الدولية وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستهدف الأول والمذنب في نظر هؤلاء، كونه يفضّل الفوائد الاقتصادية الناتجة عن مضاعفة المباريات على حساب صحتهم.
كان لاعب وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنكليزي رودري، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، أبرز المنتقدين، وفي ردّه على سؤال قبل مباراة مسابقة دوري أبطال أوروبا التي تنص صيغتها الجديدة هذا العام على خوض 8 مباريات بدلا من 6 سابقا قبل مرحلة الإقصاء المباشر، على فرضية حركة إضراب اللاعبين في مواجهة زيادة عدد المباريات، قال «نعم، أعتقد أننا قريبون».
بعد أيام قليلة من إعلانه المفاجئ، تعرّض رودري لإصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي ما أعطى تصريحاته وزنا أكبر، في حين أصبحت الروزنامة الدولية أكثر صعوبة مع إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة، وبالتالي، سيضطر العديد من اللاعبين البارزين في القارة الأوروبية إلى المشاركة في وقت كان من الممكن أن يحصلوا فيه على فترة راحة طويلة قبل الموسم الجديد الذي يسبق أيضا كأس العالم المُوّسعة المكوّنة من 48 منتخبا عوضا عن 32 والمقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026.
كرة نار
وحذا نجوم عدة حذو رودري بانتقاد جدول المباريات المزدحم وأبرزهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسيان أوريليان تشواميني ودايو أوباميكانو الذين يخوضون الوتيرة ذاتها من المباريات، ما أعطى الجدل حول الوتيرة الجهنمية صدى لم يسبق له مثيل.
إزاء هذه الانتقادات، قررت نقابة لاعبي كرة القدم (فيفبرو) التحرك، فتقدمت بشكويين ضد الاتحاد الدولي: الأولى في يونيو، بشأن التفرُّد بقرار جدول المباريات الدولية وإنشاء كأس العالم للأندية بحلّتها الجديدة، والأخرى في أكتوبر أمام المفوضية الأوروبية بشأن الحق في المنافسة، تعتقد مختلف روابط البطولات الأوروبية أن مضاعفة المسابقات الدولية من شأنها أن تضرّ بجاذبية البطولات الوطنية.
واقترحت النقابة، مدعّمة بتقارير طبية، توصيات أخرى بينها «إجازة إجمالية مدة ثلاثة أسابيع على الأقل»، كما يقول دافيد تيرييه، رئيس الفرع الأوروبي للنقابة. وأضاف «لا يمكن خوض أكثر من خمس مباريات كل ثلاثة أيام، من دون استراحة حقيقية وأقل من 55 مباراة في الموسم الواحد».
وانقطع الحوار بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيفبرو الذي يدافع عن نفسه من خلال التذكير بانتظام بأنه مسؤول فقط عن جزء صغير جدا من اجتماعات الأندية وأنه لا يقوم بواجبه إلا من خلال إيجاد مصادر دخل جديدة للاتحادات.
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