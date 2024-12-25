فيفا: الإمارات وجهة عالمية للفعاليات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (د ب أ): أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن عام 2024 كان مليئا باللحظات الرياضية الاستثنائية التي جسدت روح التنافس والإبداع، وشهد بروز دولة الإمارات كوجهة عالمية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأشار (فيفا)، في تقرير له، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الأربعاء، إلى أن مدينة دبي الإماراتية، كانت محط الأنظار في فبراير الماضي، عندما استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، أولى بطولات فيفا لهذا العام.
وخلال البطولة، تم تسجيل لحظة تاريخية غير مسبوقة، حيث انتهت مباراة بالتعادل دون أهداف، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة الممتد على مدار 359 مباراة. وجمعت هذه المباراة بين المنتخب الإماراتي ونظيره الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ورغم محاولات الفريقين لكسر التعادل، ظل التعادل السلبي قائما حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الإمارات، حيث برز الحارس الإماراتي حميد جمال كنجم اللقاء، بعدما تألق في التصدي لركلات الترجيح، مما ضمن تأهل بلاده لدور الثمانية.
وأشار فيفا إلى أنه قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام، شهدت دبي حدثا رياضيا مميزا، حيث تم تكريم النجم البرازيلي رودريجو بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم الشاطئية خلال حفل «نجوم كرة القدم الشاطئية 2023».
ولم يخيب رودريجو التوقعات، حيث قاد المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة إلى تحقيق فوز كبير على إيطاليا، التي شقت طريقها في البطولة، بنتيجة 6/4، وسجل نجم منتخب السامبا ثلاثة أهداف (هاتريك) في النهائي، ليهدي البرازيل لقبها السادس، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي منتخب في تاريخ البطولة.
MENAFN25122024000055011008ID1109030255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.