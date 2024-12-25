فيفا: الإمارات وجهة عالمية للفعاليات الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬كان‭ ‬مليئا‭ ‬باللحظات‭ ‬الرياضية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬والإبداع،‭ ‬وشهد‭ ‬بروز‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

وأشار‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬له،‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ (‬وام‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية،‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬استضافت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬فيفا‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وخلال‭ ‬البطولة،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬مباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬359‭ ‬مباراة‭. ‬وجمعت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬ونظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

ورغم‭ ‬محاولات‭ ‬الفريقين‭ ‬لكسر‭ ‬التعادل،‭ ‬ظل‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬قائما‭ ‬حتى‭ ‬انتهت‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بفوز‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬الحارس‭ ‬الإماراتي‭ ‬حميد‭ ‬جمال‭ ‬كنجم‭ ‬اللقاء،‭ ‬بعدما‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬مما‭ ‬ضمن‭ ‬تأهل‭ ‬بلاده‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭.‬

وأشار‭ ‬فيفا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬شهدت‭ ‬دبي‭ ‬حدثا‭ ‬رياضيا‭ ‬مميزا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريجو‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬2023‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخيب‭ ‬رودريجو‭ ‬التوقعات،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إيطاليا،‭ ‬التي‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬وسجل‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬السامبا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬ليهدي‭ ‬البرازيل‭ ‬لقبها‭ ‬السادس،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يسبقه‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭.‬