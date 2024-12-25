الحالة يحقق فوزًا قاتلاً في دوري زين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الحالة فوزًا قاتلاً على منافسه النجمة بنتيجة (93/90) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (22-27)، لصالح الحالة، والفترة الثانية (19-27) لصالح الحالة، والفترة الثالثة (22-18) لصالح النجمة، والفترة الرابعة (27-21) لصالح النجمة.
وكان أفضل المسجلين في صفوف الحالة أليكس يونج بتسجيله 32 نقطة، ولاوسون 21 نقطة، وفي النجمة نيوبيري 29 نقطة ومحمد حسين كمبس 24 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق الحالة على نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط من فوز وخسارتين، أما النجمة أصبح في رصيده نقطتين من خسارتين.
مباراتا اليوم
تختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين الأهلي والاتحاد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، والثانية تجمع بين النويدرات ومدينة عيسى عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
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