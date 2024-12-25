الحالة يحقق فوزًا قاتلاً في دوري زين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00









حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزًا‭ ‬قاتلاً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬93/90‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-27‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬19-27‭) ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬22-18‭) ‬لصالح‭ ‬النجمة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-21‭) ‬لصالح‭ ‬النجمة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحالة‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة،‭ ‬ولاوسون‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬النجمة‭ ‬نيوبيري‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين،‭ ‬أما‭ ‬النجمة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭.‬





مباراتا‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬النويدرات‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬