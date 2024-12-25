Thursday, 26 December 2024 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحالة يحقق فوزًا قاتلاً في دوري زين

12/25/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00



حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزًا‭ ‬قاتلاً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬93/90‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬22-27‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬19-27‭) ‬لصالح‭ ‬الحالة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬22-18‭) ‬لصالح‭ ‬النجمة،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-21‭) ‬لصالح‭ ‬النجمة‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحالة‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة،‭ ‬ولاوسون‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬النجمة‭ ‬نيوبيري‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬كمبس‭ ‬24‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين،‭ ‬أما‭ ‬النجمة‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭.‬


مباراتا‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬النويدرات‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬

MENAFN25122024000055011008ID1109030254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث