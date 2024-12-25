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السعودية تقلب تخلفها أمام اليمن

12/25/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬–‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلبت‭ ‬السعودية‭ ‬تخلفها‭ ‬بهدفين‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

سجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأخضر‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ (‬30‭)‬،‭ ‬ومصعب‭ ‬الجوير‭ (‬57‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحمدان‭ (‬90+3‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬ثنائية‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬صبارة‭ (‬27‭).‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬اليمن‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بضغط‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كتيبة‭ ‬الأخضر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬اليمن،‭ ‬وتأمين‭ ‬الفوز‭ ‬مبكراً‭. ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬فاجأ‭ ‬الأخضر‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عبدالواسع‭ ‬المطري،‭ ‬قابلها‭ ‬الزبيدي‭ ‬برأسية‭ ‬سكنت‭ ‬شباك‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ (‬8‭).‬

بعدها‭ ‬استحوذ‭ ‬لاعبو‭ ‬الأخضر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب،‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭.‬

ورغم‭ ‬تراجع‭ ‬لاعبي‭ ‬اليمن‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬صبارة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استغل‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬ليضع‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬محمد‭ ‬العويس‭ (‬27‭).‬

وقلص‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬النتيجة‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للأخضر‭ ‬السعودي‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجوير،‭ ‬حولها‭ ‬كنو‭ ‬برأسية‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ (‬30‭). ‬وكاد‭ ‬الأخضر‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬قابلها‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف‭ ‬برأسية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للكرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسكن‭ ‬الشباك‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ظل‭ ‬الضغط‭ ‬متواصلا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هجوم‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتحصل‭ ‬الجوير‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬56‭) ‬اثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬اليمنية‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬ترجمتها‭ ‬الى‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ (‬57‭).‬

وتمكن‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجوير‭ (‬90+3‭)‬،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭ ‬الذي‭ ‬أرسلها‭ ‬إلى‭ ‬الحمدان‭ ‬ليسدد‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬شباك‭ ‬منتخب‭ ‬اليمن‭ ‬مانحا‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحالية‭.‬

وقبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بثوان،‭ ‬أشهر‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬اليمني‭ ‬رامي‭ ‬الوسماني‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬للإنذار‭ ‬الثاني‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬قام‭ ‬الحكم‭ ‬بطرد‭ ‬اليمني‭ ‬حمزة‭ ‬غالب‭ ‬بعد‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬البليهي‭ ‬بدون‭ ‬كرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬ويلغي‭ ‬قراره‭ ‬مكتفيا‭ ‬ببطاقة‭ ‬صفراء‭.‬

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