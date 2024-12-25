السعودية تقلب تخلفها أمام اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (أ ف ب): قلبت السعودية تخلفها بهدفين أمام اليمن إلى فوز مثير 3-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس الخليج لكرة القدم المقامة في الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.
سجل ثلاثية الأخضر محمد كنو (30)، ومصعب الجوير (57 من ركلة جزاء)، وعبدالله الحمدان (90+3)، بينما سجل ثنائية منتخب اليمن هارون الزبيدي (8)، وعبدالمجيد صبارة (27).
وارتفع رصيد الأخضر السعودي إلى 3 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما بقي اليمن بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد الخسارة أمام العراق 0-1 في الجولة الأولى.
بدأ اللقاء بضغط مبكر من جانب كتيبة الأخضر، من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك اليمن، وتأمين الفوز مبكراً. لكن المنتخب اليمني فاجأ الأخضر بتسجيل الهدف الأول عن طريق هارون الزبيدي بعد عرضية من جانب عبدالواسع المطري، قابلها الزبيدي برأسية سكنت شباك محمد العويس (8).
بعدها استحوذ لاعبو الأخضر على الكرة في وسط الملعب، وسط تراجع من جانب لاعبي منتخب اليمن.
ورغم تراجع لاعبي اليمن سجل الهدف الثاني عن طريق عبدالمجيد صبارة بعد أن استغل خطأ من جانب المدافع الدولي علي البليهي، ليضع الكرة داخل شباك محمد العويس (27).
وقلص محمد كنو النتيجة بتسجيله الهدف الأول للأخضر السعودي بعد عرضية متقنة من جانب الجوير، حولها كنو برأسية داخل شباك منتخب اليمن (30). وكاد الأخضر أن يسجل الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الأول، بعد عرضية من جانب سالم الدوسري قابلها عبدالله رديف برأسية إلا أن حارس منتخب اليمن تألق في التصدي للكرة قبل أن تسكن الشباك.
وفي الشوط الثاني، ظل الضغط متواصلا من جانب هجوم الأخضر، وتحصل الجوير على ركلة جزاء (56) اثر لمسة يد داخل المنطقة اليمنية نجح اللاعب ذاته في ترجمتها الى هدف التعادل (57).
وتمكن عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الثالث بعد عرضية متقنة من جانب الجوير (90+3)، وصلت إلى علي البليهي الذي أرسلها إلى الحمدان ليسدد الكرة داخل شباك منتخب اليمن مانحا الفوز الاول للسعودية في البطولة الحالية.
وقبل نهاية المباراة بثوان، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اليمني رامي الوسماني بعد نيله للإنذار الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع قام الحكم بطرد اليمني حمزة غالب بعد التعدي على البليهي بدون كرة، قبل أن يعود إلى تقنية الحكم المساعد ويلغي قراره مكتفيا ببطاقة صفراء.
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