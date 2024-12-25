في آخر سباقات الخيل 2024سباق مميز ومشاركات قوية للفوز بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستمر الحماسة والإثارة في السباقات الأسبوعية التي يشهدها مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث يُنظّم السباق العاشر ضمن موسم سباقات الخيل 2024/2025، الذي سيُقام برعاية شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» يوم غد الجمعة الموافق 27 ديسمبر. ويُعد السباق العاشر مميزًا كونه آخر سباقات عام 2024، حيث يتطلع الجميع إلى المشاركة في ختام مثير لهذا العام. كما سيشهد السباق منافسات قوية بين الجياد بعد إجراء التداخيل النهائية، ما يُنبئ بمنافسات شيقة للفوز بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، التي ستُقام عليها جميع الأشواط الثمانية، مع اقتراب أقواها في الشوطين الخامس والسادس، اللذين سيشهدان مشاركة نخبة من الجياد المعروفة بقوتها ومشاركاتها الناجحة في المضمار البحريني.
أشواط السباق: الشوط الأول: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الواهو للجياد العربية والمخصص لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» (مسافة 1400 متر).
الجياد المشاركة: «عبيان 1867 – مصنان 1811 – الحمداني 1746 – الكروش M 1077 – الصقلاوي M 1055 – الصويتي M 1063 – كروشان 1793 – طويسان 1844 – مصنان M 908 – كحيلان العاديات 1894».
الشوط الثاني: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفرسان المتمرنين لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» (مسافة 1400 متر).
الجياد المشاركة: بريفي هارت – دارك سبيس – رصين – لطيف – مسايل – بات موبايل – لهايب – فسيونري – ناهي – كارولينا ريبر – أرياف – فكريه – ذا بلو دين – موناكو – مستديم.
الشوط الثالث: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» EternAl ، لجياد الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» (مسافة 1400 متر).
الجياد المشاركة: المختار ستار – مدمن – ياليل – بوسينتو – جانتورينا – لازاروس دريم – فليم سبريت – باور ستيشن – قمران – ويسترن.
الشوط الرابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للإنتاج المحلي (مسافة 1800 متر).
الجياد المشاركة: موجه – ذرب – أطلال – غريت دين – توباز – كول أوف ديوتي – مستر دولار – ذا آيرش مان – كول تو كورت – داحس.
الشوط الخامس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» (مسافة 2400 متر). الجياد المشاركة: نايت أوف هونور – باننغ فور غولد – بورت دوغلاس – طوارق – يونغ آيرلند.
الشوط السادس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ألمنيوم للعالم، للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» (مسافة 1000 متر).
الجياد المشاركة: أفا غو جو – كاسب – ريبل آت داون – ثاندر مور.
الشوط السابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للسرعة، لجياد سباق التوازن «مستورد» (مسافة 1200 متر مستقيم).
الجياد المشاركة: الأبرار – بجورن آيرونسايد – راويان – ويسترن – راهي – فور ويل درايف – كاثرين بار – كوركوفادو – مجتهد – بورغاتوري – وات أ بزنس – سبيد تشانس – كرانكي هول – وايرتاب – غالوبينغ أون – هوتيست وود – دارك غايد – العازم.
الشوط الثامن والأخير: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للمبتدئات «إنتاج محلي» (مسافة 1200 متر) الجياد المشاركة: دهام – ليدي هاري كين – مملوحة – باليم سيست.
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