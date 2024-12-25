في آخر سباقات الخيل 2024سباق مميز ومشاركات قوية للفوز بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستمر‭ ‬الحماسة‭ ‬والإثارة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬حيث‭ ‬يُنظّم‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬سيُقام‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭. ‬ويُعد‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬مميزًا‭ ‬كونه‭ ‬آخر‭ ‬سباقات‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مثير‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية،‭ ‬ما‭ ‬يُنبئ‭ ‬بمنافسات‭ ‬شيقة‭ ‬للفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬عليها‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬أقواها‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس،‭ ‬اللذين‭ ‬سيشهدان‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المعروفة‭ ‬بقوتها‭ ‬ومشاركاتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭.‬

أشواط‭ ‬السباق‭: ‬الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬الواهو‭ ‬للجياد‭ ‬العربية‭ ‬والمخصص‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1811‭ ‬ – ‭ ‬الحمداني‭ ‬1746‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬ M 1077‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 1055‭ ‬ – ‭ ‬الصويتي‭ ‬ M 1063‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬1793‭ ‬ – ‭ ‬طويسان‭ ‬1844‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908‭ ‬ – ‭ ‬كحيلان‭ ‬العاديات‭ ‬1894‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬بريفي‭ ‬هارت‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ – ‭ ‬رصين‭ ‬ – ‭ ‬لطيف‭ ‬ – ‭ ‬مسايل‭ ‬ – ‭ ‬بات‭ ‬موبايل‭ ‬ – ‭ ‬لهايب‭ ‬ – ‭ ‬فسيونري‭ ‬ – ‭ ‬ناهي‭ ‬ – ‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر‭ ‬ – ‭ ‬أرياف‭ ‬ – ‭ ‬فكريه‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بلو‭ ‬دين‭ ‬ – ‭ ‬موناكو‭ ‬ – ‭ ‬مستديم‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ EternAl ،‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬مدمن‭ ‬ – ‭ ‬ياليل‭ ‬ – ‭ ‬بوسينتو‭ ‬ – ‭ ‬جانتورينا‭ ‬ – ‭ ‬لازاروس‭ ‬دريم‭ ‬ – ‭ ‬فليم‭ ‬سبريت‭ ‬ – ‭ ‬باور‭ ‬ستيشن‭ ‬ – ‭ ‬قمران‭ ‬ – ‭ ‬ويسترن‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للإنتاج‭ ‬المحلي‭ (‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬موجه‭ ‬ – ‭ ‬ذرب‭ ‬ – ‭ ‬أطلال‭ ‬ – ‭ ‬غريت‭ ‬دين‭ ‬ – ‭ ‬توباز‭ ‬ – ‭ ‬كول‭ ‬أوف‭ ‬ديوتي‭ ‬ – ‭ ‬مستر‭ ‬دولار‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬آيرش‭ ‬مان‭ ‬ – ‭ ‬كول‭ ‬تو‭ ‬كورت‭ ‬ – ‭ ‬داحس‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭). ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬نايت‭ ‬أوف‭ ‬هونور‭ ‬ – ‭ ‬باننغ‭ ‬فور‭ ‬غولد‭ ‬ – ‭ ‬بورت‭ ‬دوغلاس‭ ‬ – ‭ ‬طوارق‭ ‬ – ‭ ‬يونغ‭ ‬آيرلند‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ألمنيوم‭ ‬للعالم،‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬أفا‭ ‬غو‭ ‬جو‭ ‬ – ‭ ‬كاسب‭ ‬ – ‭ ‬ريبل‭ ‬آت‭ ‬داون‭ ‬ – ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للسرعة،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭).‬

الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬الأبرار‭ ‬ – ‭ ‬بجورن‭ ‬آيرونسايد‭ ‬ – ‭ ‬راويان‭ ‬ – ‭ ‬ويسترن‭ ‬ – ‭ ‬راهي‭ ‬ – ‭ ‬فور‭ ‬ويل‭ ‬درايف‭ ‬ – ‭ ‬كاثرين‭ ‬بار‭ ‬ – ‭ ‬كوركوفادو‭ ‬ – ‭ ‬مجتهد‭ ‬ – ‭ ‬بورغاتوري‭ ‬ – ‭ ‬وات‭ ‬أ‭ ‬بزنس‭ ‬ – ‭ ‬سبيد‭ ‬تشانس‭ ‬ – ‭ ‬كرانكي‭ ‬هول‭ ‬ – ‭ ‬وايرتاب‭ ‬ – ‭ ‬غالوبينغ‭ ‬أون‭ ‬ – ‭ ‬هوتيست‭ ‬وود‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬غايد‭ ‬ – ‭ ‬العازم‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ (‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭) ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭: ‬دهام‭ ‬ – ‭ ‬ليدي‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬ – ‭ ‬مملوحة‭ ‬ – ‭ ‬باليم‭ ‬سيست‭.‬