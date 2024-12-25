موعد جديد لفعاليتي ((الحلبة لك)) و((تجارب القيادة المثيرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» موعداً جديداً لفعالياتها المثيرة المقدمة لمحبي وعشاق رياضة السيارات نهاية هذا الأسبوع وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 27 و28 ديسمبر الجاري من خلال فعاليات الحلبة لك وتجارب القيادة المثيرة.
وتبدأ الإثارة من فعالية الحلبة لك للسيارات والدراجات النارية فتنطلق غدا الجمعة وسيتمكن عشاق ومحبو السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جو من الإثارة التي لا يمكن وصفها وذلك من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساء.
وسيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ قدره 82.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و55 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 22 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة، وذلك فقط عند الحجز المبكر. وعند الحجز بنفس اليوم، يبلغ سعر اليوم 93.5 دينارا بحرينيا، وتكلفة نصف يوم 66 دينارا بحرينيا، وسعر الحصة الواحدة 27.5 دينارا بحرينيا.
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبو رياضة السيارات وذلك بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة يوم السبت 28 ديسمبر من 8 صباحا حتى 3 مساء. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية إلى عشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ 121 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
كما سيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ 132 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
وبإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثانية فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ 38.5 دينارا بحرينيا مدة 40 دقيقة، محبو السرعة سيستمتعون حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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