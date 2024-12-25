موعد جديد لفعاليتي ((الحلبة لك)) و((تجارب القيادة المثيرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬موعداً‭ ‬جديداً‭ ‬لفعالياتها‭ ‬المثيرة‭ ‬المقدمة‭ ‬لمحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬وتجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭.‬

وتبدأ‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فتنطلق‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبو‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬مساء‭.‬

وسيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬82‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭. ‬وعند‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اليوم‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وتكلفة‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وسعر‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬27.5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

وتتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬محبو‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬تجارب‭ ‬القيادة‭ ‬المثيرة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬مساء‭. ‬وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتتيح‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬فرصة‭ ‬تجربة‭ ‬وقيادة‭ ‬سيارات‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الحلبة‭ ‬تجربة‭ ‬كليو‭ ‬كب،‭ ‬وسيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار1،‭ ‬وتجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬راديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭.‬

وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬الكليو‭ ‬كب،‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬لجولتين،‭ ‬وكل‭ ‬جولة‭ ‬تتضمن‭ ‬6‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬121‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭. ‬

كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬1‭ ‬والتي‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬قدراتك‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بجولتين‭ ‬وتتضمن‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬5‭ ‬لفات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعة‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬132‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدة‭ ‬التجربة‭ ‬ساعتان‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬

وبإمكان‭ ‬محبي‭ ‬السرعة‭ ‬أيضا‭ ‬تجربة‭ ‬ركوب‭ ‬سيارة‭ ‬الراديكال‭ ‬اس‭ ‬ار‭ ‬3‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬3‭.‬4‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭! ‬وذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬38‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬محبو‭ ‬السرعة‭ ‬سيستمتعون‭ ‬حقا‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬