((البارالمبية البحرينية)) تناقش الاستضافات في 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية لعام 2024، برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة. شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة، حيث تم استعراض محضر الاجتماع ومناقشة أهم المواضيع المستجدة في الساحة الرياضية البارالمبية.
في بداية الاجتماع، رفع رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أسمى آيات التهاني إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وشعب البحرين؛ بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، داعية المولى جلت قدرته أن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
وهنأ علي محمد الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية وأحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية واللاعبة روبا العمري، بمناسبة حصولهم على وسام العمل الوطني وذلك خلال حفل أقيم في قصر الصخير، تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لجلالة الملك.
وأشار رئيس اللجنة إلى استضافة مجموعة من البطولات على أرض مملكة البحرين، ومنها: البطولة العربية البارالمبية للريشة الطائرة، والبطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة، إلى جانب بطولة العالم لتحدي البوتشيا، والبطولة العالمية الأولى للباراتايكوندو – بومسيه، بالإضافة إلى بطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو، والبطولة العالمية البارالمبية للريشة الطائرة. هذه الاستضافات تعكس قدرة المملكة على تنظيم البطولات الرياضية البارالمبية، مما يعزز من السياحة الرياضية.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد المحضر السابق ومناقشة البطولات الثلاث للجنة (البوتشيا والتايكوندو والريشة الطائرة)، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الفني لعام 2024، والخطة الفنية والمشاركات لعام 2025، والاستضافات القادمة للعام 2025.
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