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((البارالمبية البحرينية)) تناقش الاستضافات في 2025

12/25/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عُقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭. ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ومناقشة‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬البارالمبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وهنأ‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وأحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬واللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنها‭: ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والبطولة‭ ‬الدولية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لتحدي‭ ‬البوتشيا،‭ ‬والبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭ ‬ ‭ ‬بومسيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتايكوندو،‭ ‬والبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭. ‬هذه‭ ‬الاستضافات‭ ‬تعكس‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬البارالمبية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬المحضر‭ ‬السابق‭ ‬ومناقشة‭ ‬البطولات‭ ‬الثلاث‭ ‬للجنة‭ (‬البوتشيا‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الفني‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والخطة‭ ‬الفنية‭ ‬والمشاركات‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والاستضافات‭ ‬القادمة‭ ‬للعام‭ ‬2025‭.‬

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