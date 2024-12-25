منتخبنا للدراجات يشارك في البطولة العربية للمضمار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك منتخب البحرين الوطني للدراجات الهوائية في البطولة العربية الثالثة عشر للمضمار التي تحتضنها جمهورية مصر العربية وينظمها الاتحاد المصري للدراجات الهوائية على مضمار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية خلال الفترة من 25 – 28 ديسمبر الجاري، وتشهد هذه البطولة المتوقع لها أن تكون عالية المستوى في الجانبين الإداري والفني مشاركة متميزة لثمانية منتخبات عربية عريقة في هذه المسابقات وهي منتخبات الإمارات، الجزائر، تونس، المغرب، قطر، السعودية، البحرين ومصر الدولة المستضيفة للبطولة.
ويدخل المنتخب البحريني البطولة مشاركا بنجمي الدراجات الهوائية الواعدين في عالم مسابقات الدراجات محمد ثامر ومهدي حسن بقيادة المدرب إكسل كوستا وفني الفريق عيسى أيوب، وتشير التقارير الخاصة بالبطولة إلى المشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة وذلك بحضور 150 دراجا من مختلف الفئات العمرية، يتنافسون على 44 سباقا، إضافة إلى حضور نخبة من الإداريين والفنيين مما يمنح البطولة المزيد من الإثارة والندية.
وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للدراجات الهوائية قام بتسجيل هذه البطولة وتأكيدها كسابقاتها في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ( UCI )، وبدوره اعتمد الاتحاد الدولي حكما دوليا لإدارة منافسات وسباقات البطولة.
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