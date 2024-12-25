منتخبنا للدراجات يشارك في البطولة العربية للمضمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر‭ ‬للمضمار‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ – ‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المتوقع‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬لثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬وهي‭ ‬منتخبات‭ ‬الإمارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬تونس،‭ ‬المغرب،‭ ‬قطر،‭ ‬السعودية،‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬للبطولة‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركا‭ ‬بنجمي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬الواعدين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مسابقات‭ ‬الدراجات‭ ‬محمد‭ ‬ثامر‭ ‬ومهدي‭ ‬حسن‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬إكسل‭ ‬كوستا‭ ‬وفني‭ ‬الفريق‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب،‭ ‬وتشير‭ ‬التقارير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬150‭ ‬دراجا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬44‭ ‬سباقا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭ ‬والفنيين‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬البطولة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬قام‭ ‬بتسجيل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وتأكيدها‭ ‬كسابقاتها‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ (‬ UCI ‭)‬،‭ ‬وبدوره‭ ‬اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬حكما‭ ‬دوليا‭ ‬لإدارة‭ ‬منافسات‭ ‬وسباقات‭ ‬البطولة‭.‬