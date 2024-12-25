دراسة: الشركات السعودية تزيد مخصصات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) تواصل الشركات السعودية تكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، واستهداف وظائف الأعمال الرئيسة في التحول نحو هذا المجال، بحسب دراسة استطلاعية حديثة أجرتها شركة“يوغوف” بتكليف من“إس إيه بي”، عملاقة تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية العالمية.

وتصبّ نتائج الدراسة في مصلحة جهود“إس إيه بي” الرامية إلى توسعة التعاون مع العملاء والشركاء في المملكة لإنشاء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لحالات استخدام خاصة، وذلك في مركز الخبر للتجارب والابتكار التابع للشركة.

وجمعت الدراسة معلومات من مسؤولين وصناع قرار في مجال تقنية المعلومات لدى شركات عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات في المملكة، كاشفة عن أبرز التوجهات ومجالات الاستثمار ذات العلاقة بالدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.

وقالت 40% من الشركات السعودية التي شملها الاستطلاع، إنها تخطط لتخصيص أكثر من نصف موازناتها التكنولوجية في عام 2025 لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع الاهتمام أولًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية في مجال خدمة العملاء، بحسب 45% من المستطلعة آراؤهم، يليها مجالا المال (41%) والمبيعات (41%). ويؤكد هذا التركيز وجود وعي متزايد بقدرات الذكاء الاصطناعي على إحداث التحول في المجالات التشغيلية الحرجة، وتعزيز التفاعل مع العملاء، ودعم الرشاقة المؤسسية.

وتناول الاستطلاع طرق تعامل الشركات مع اختيار الحلول والاستثمار فيها، فاعتبرت 39% من الشركات أن الاستثمار في حل تخطيط الموارد المؤسسية المزود بقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، أولوية قصوى، تلا ذلك حلول الذكاء الاصطناعي المصممة من قبل طرف ثالث، بنسبة 33% من الشركات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا (17%)، فمجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي من موردين متعددين (7%).

وبينما توجد شبكة راسخة من مراكز التجارب والابتكار التابعة لشركة“إس إيه بي” في أنحاء من العالم، فإن ما يميز المركز الكائن في الخبر تمتعه بموقع فريد يُعد مركزًا للابتكار، مخصصًا لتعزيز التعاون بين الشركة وعملائها وشركائها. ويهدف المركز إلى رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي والتوجهات الرقمية على امتداد القطاعات العالمية، والتركيز على خلق قيمة تجارية من خلال العلاقات والتعاون والابتكار المشترك.

الأهداف والخبرات

وتمثلت إحدى أهم نتائج الاستطلاع في تحديد معظم الشركات“الكفاءة التشغيلية” هدفًا رئيسًا لها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ قال 45% من المشاركين إنها السبب الرئيس لاعتمادهم الذكاء الاصطناعي، تلاها من الأسباب“تحسين تجربة العملاء” (26%)، فالابتكار في المنتجات والخدمات (17%).

وعندما يتعلق الأمر بتطوير قوة عاملة ماهرة وقادرة على الاستفادة الفعالة من الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي، ذكرت غالبية الشركات السعودية أن لديها خططًا جاهزة. وقد سبق أن نفذت 65% من الشركات شكلًا من أشكال تدريب موظفي الذكاء الاصطناعي، فيما تخطط 29% أخرى للقيام بذلك بحلول نهاية عام 2025. كذلك، خططت 87% من الشركات لتوظيف موظفين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

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