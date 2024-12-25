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المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات

12/25/2024 3:11:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير استمرار المؤسسة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات الكهربائية وتمكين التجار من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة عليها إلى نهاية العام الحالي.


وقالت المهندسة الزهير خلال زيارتها هيئة مستثمري المناطق الحرة، أمس الثلاثاء، إن المؤسسة ستواصل نهجها التشاركي مع جميع القطاعات وعلى رأسها الهيئة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه قطاع تجار المركبات الكهربائيّة، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات عديدة من شأنها تسريع عملية التخليص على المركبات.


وأشارت إلى أن المؤسسة ستواصل اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى جميع الآراء من الأطراف ذات العلاقة، لتحقيق رؤية جلالة الملك في توثيق التشاركية والتعاون بين القطاعين العامّ والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني.

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