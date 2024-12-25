الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل
التاريخ
12/25/2024 3:11:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".
واضاف ان العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة.
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