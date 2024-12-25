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الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل

12/25/2024 3:11:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".


واضاف ان العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة.

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