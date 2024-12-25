الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان، علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط,
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وبحث الجانبان بأبوظبي اليوم الأربعاء المستجدات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
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