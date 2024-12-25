الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الخارجية التركي هاكان فيدان، علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط,



وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.



وبحث الجانبان بأبوظبي اليوم الأربعاء المستجدات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.