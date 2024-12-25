كتيبة جنين تستنكر التقاسم الوظيفي بين السلطة والاحتلال
التاريخ
12/25/2024 3:11:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ان ما يحدث في مخيم جنين هو تقاسم وظيفي بين السلطة والاحتلال.
وبين "لا توجد رايات في المخيم غير العلم الفلسطيني ونحن خير من رفعه وصانه".
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