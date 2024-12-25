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نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

12/25/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية".


وبين رئيس الوزراء ملتزم بإعادة جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب في غزة.


وأضاف من الأفضل للجهات التي تنشر التسريبات أن تركز كل جهودها على المهمة المقدسة لإعادة المختطفين.

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