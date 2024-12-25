نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
"صدى جديد ومضلل لدعاية حماس من جهات مجهولة في فريق المفاوضات تعمل بدافع أجندة سياسية".
وبين رئيس الوزراء ملتزم بإعادة جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب في غزة.
وأضاف من الأفضل للجهات التي تنشر التسريبات أن تركز كل جهودها على المهمة المقدسة لإعادة المختطفين.
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