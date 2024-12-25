كائنات تعيش في الميكروويف.. تحذير علمي خطير

MENAFN - Khaberni) خبرني - لطالما كانت أفران الميكروويف من الأدوات المألوفة في مطابخنا ومكاتبنا، ولكن دراسة جديدة تسلط الضوء، على أبعاد غير متوقعة لهذه الأجهزة في عالم الميكروبيوم.

وكشف فريق من العلماء في فالنسيا الإسبانية وشركة داروين لتميز الاستكشاف الحيوي عن أسرار الكائنات الدقيقة التي قد تكون موجودة في داخل أفران الميكروويف، وتبين أن بعضها يتكيف مع الظروف القاسية بشكل مذهل.



بيئة غير مُدَرَجَة للنظافة

عادةً ما يتم تجاهل تنظيف الميكروويف من الداخل إلا في حالات تسرب الطعام. ويعتقد الكثيرون أن الأشعة الكهرومغناطيسية القوية التي تولدها أفران الميكروويف كافية لتعقيم الداخل بشكل تلقائي. ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لجميع الكائنات الدقيقة.

ميكروبات تعيش في الحرارة

عكف العلماء على مسح الجدران الداخلية لثلاثين ميكروويفًا من أماكن مختلفة: 10 من المطابخ المنزلية، 10 من الأماكن المشتركة مثل غرف الاستراحة في الشركات أو المقاصف الجامعية، و10 من مختبرات البيولوجيا الجزيئية والمختبرات الميكروبيولوجية التي تستخدم خصيصًا لإجراء التجارب العلمية. ووجدوا أن ميكروبات مثل Brachybacterium وMicrococcus وParacoccus وPriestia كانت موجودة في جميع الأنواع.

بينما كانت أفران الميكروويف المنزلية تحتوي على ميكروبات مشابهة لتلك التي توجد في الأسطح الأخرى في المطبخ، كانت الأفران المستخدمة في المختبرات أكثر تنوعًا في الكائنات الدقيقة، وذلك بسبب استخدامها في تسخين المحاليل المائية والعينات البيولوجية والمواد الكيميائية بدلاً من الطعام.

وقد أظهرت النتائج أن أفران المختبرات كانت أكثر تنوعًا ميكروبيولوجيًا بفضل الظروف القاسية التي تتعرض لها.

ميكروبات مقاومة للأشعة



وجد الباحثون أن بعض الأنواع الموجودة في أفران المختبرات كانت تتسم بمقاومتها العالية للأشعة والحرارة، مثل أنواع من Deinococcus وHymenobacter وKineococcus، وهي كائنات دقيقة معروفة بقدرتها على تحمل الجرعات العالية من الإشعاع.

هل من خطر على صحتنا؟

بينما لم تكن الميكروبات الموجودة في أفران الميكروويف المنزلية شديدة الخطورة، إلا أن الباحثين أشاروا إلى وجود أنواع مثل Klebsiella وEnterococcus وAeromonas التي يمكن أن تشكل مخاطر صحية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الأنواع لم تظهر بكميات مقلقة أكثر مما هو موجود على الأسطح الأخرى في المطبخ.

التنظيف المنتظم ضرورة

من خلال هذه الدراسة، يدعو العلماء إلى ضرورة تنظيف أفران الميكروويف بشكل دوري باستخدام المنظفات، لتجنب تراكم الميكروبات التي قد تتكيف مع البيئة الحارة داخل الجهاز.