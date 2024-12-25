كائنات تعيش في الميكروويف.. تحذير علمي خطير

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- Khaberni) خبرني - لطالما كانت أفران الميكروويف من الأدوات المألوفة في مطابخنا ومكاتبنا، ولكن دراسة جديدة تسلط الضوء، على أبعاد غير متوقعة لهذه الأجهزة في عالم الميكروبيوم.
وكشف فريق من العلماء في جامعة فالنسيا الإسبانية وشركة داروين لتميز الاستكشاف الحيوي عن أسرار الكائنات الدقيقة التي قد تكون موجودة في داخل أفران الميكروويف، وتبين أن بعضها يتكيف مع الظروف القاسية بشكل مذهل.
بيئة غير مُدَرَجَة للنظافة
عادةً ما يتم تجاهل تنظيف الميكروويف من الداخل إلا في حالات تسرب الطعام. ويعتقد الكثيرون أن الأشعة الكهرومغناطيسية القوية التي تولدها أفران الميكروويف كافية لتعقيم الداخل بشكل تلقائي. ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لجميع الكائنات الدقيقة.
ميكروبات تعيش في الحرارة
عكف العلماء على مسح الجدران الداخلية لثلاثين ميكروويفًا من أماكن مختلفة: 10 من المطابخ المنزلية، 10 من الأماكن المشتركة مثل غرف الاستراحة في الشركات أو المقاصف الجامعية، و10 من مختبرات البيولوجيا الجزيئية والمختبرات الميكروبيولوجية التي تستخدم خصيصًا لإجراء التجارب العلمية. ووجدوا أن ميكروبات مثل Brachybacterium وMicrococcus وParacoccus وPriestia كانت موجودة في جميع الأنواع.
بينما كانت أفران الميكروويف المنزلية تحتوي على ميكروبات مشابهة لتلك التي توجد في الأسطح الأخرى في المطبخ، كانت الأفران المستخدمة في المختبرات أكثر تنوعًا في الكائنات الدقيقة، وذلك بسبب استخدامها في تسخين المحاليل المائية والعينات البيولوجية والمواد الكيميائية بدلاً من الطعام.
وقد أظهرت النتائج أن أفران المختبرات كانت أكثر تنوعًا ميكروبيولوجيًا بفضل الظروف القاسية التي تتعرض لها.
ميكروبات مقاومة للأشعة
وجد الباحثون أن بعض الأنواع الموجودة في أفران المختبرات كانت تتسم بمقاومتها العالية للأشعة والحرارة، مثل أنواع من Deinococcus وHymenobacter وKineococcus، وهي كائنات دقيقة معروفة بقدرتها على تحمل الجرعات العالية من الإشعاع.
هل من خطر على صحتنا؟
بينما لم تكن الميكروبات الموجودة في أفران الميكروويف المنزلية شديدة الخطورة، إلا أن الباحثين أشاروا إلى وجود أنواع مثل Klebsiella وEnterococcus وAeromonas التي يمكن أن تشكل مخاطر صحية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الأنواع لم تظهر بكميات مقلقة أكثر مما هو موجود على الأسطح الأخرى في المطبخ.
التنظيف المنتظم ضرورة
من خلال هذه الدراسة، يدعو العلماء إلى ضرورة تنظيف أفران الميكروويف بشكل دوري باستخدام المنظفات، لتجنب تراكم الميكروبات التي قد تتكيف مع البيئة الحارة داخل الجهاز.
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