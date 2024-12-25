حركة حماس: شروط جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجلت إبرام اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 25 - 12 (كونا) -- قالت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا جديدة أجلت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة في غمرة المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة قطرية - مصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت حركة حماس في بيان لها أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير جديا في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
كان وزير
الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح اليوم خلال تواجده في غزة أن ما أسماها بـ "السيطرة الأمنية" على القطاع ستبقى في أيدي جيش الاحتلال كما ستنشأ مناطق عازلة لضمان ما وصفه مسؤول الاحتلال بـ "أمن المستوطنات".
وخلال الساعات الماضية شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة مناطق أدت إلى استشهاد 26 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء. (النهاية)
وا ب / ه س ص
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