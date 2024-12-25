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حركة حماس: شروط جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجلت إبرام اتفاق الهدنة

12/25/2024 2:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 25 - 12 (كونا) -- قالت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا جديدة أجلت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة في غمرة المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة قطرية - مصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت حركة حماس في بيان لها أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير جديا في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
كان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح اليوم خلال تواجده في غزة أن ما أسماها بـ "السيطرة الأمنية" على القطاع ستبقى في أيدي جيش الاحتلال كما ستنشأ مناطق عازلة لضمان ما وصفه مسؤول الاحتلال بـ "أمن المستوطنات".
وخلال الساعات الماضية شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة مناطق أدت إلى استشهاد 26 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء. (النهاية)

وا ب / ه س ص



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