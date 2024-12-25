(خليجي زين 26).. السعودية تتغلب على اليمن (3 - 2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم
اليوم الأربعاء على نظيره اليمني بنتيجة (3 - 2) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات وسط حضور جماهيري كبير بداية سريعة وضاغطة من الجانب السعودي لتعويض خسارته الأولى أمام متنخب البحرين بنتيجة (2 - 3) إلا أن المنتخب اليمني باغته بهدف مبكر في الدقيقة الـ8 برأسية هروان الزبيدي ثم استغل زميله عبدالمجيد صبارة خطأ السعودي علي البليهي الذي أعاد الكرة برأسية لحارس مرماه معززا التقدم بهدف ثان في الدقيقة الـ27.
وفي الدقيقة الـ30 قلص المنتخب السعودي الفارق بعرضية ممتازة من مصعب الجوير وضعها محمد كنو في الزاوية البعيدة للحارس اليمني.
وواصل المنتخب السعودي شن الهجمات لإدراك التعادل من دون الوصول للشباك اليمنية لينتهي الشوط الأول (2 - 1) لمصلحة اليمن.
وفي الدقيقة الـ54 أحرز مصعب الجوير هدف التعادل للمنتخب السعودي من ركلة جزاء لتتوالى الهجمات السعودية التي توجها عبدالله الحداد في الدقيقة الـ93 بهدف الفوز الأول لفريقه في البطولة.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي يوم السبت المقبل في حين يلاقي منتخب البحرين نظيره اليمني في اليوم نفسه لتحديد المتأهلين إلى الدور المقبل. (النهاية)
ح م ش / م ص ع
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