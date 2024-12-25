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(خليجي زين 26).. السعودية تتغلب على اليمن (3 - 2)

12/25/2024 2:28:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء على نظيره اليمني بنتيجة (3 - 2) ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات وسط حضور جماهيري كبير بداية سريعة وضاغطة من الجانب السعودي لتعويض خسارته الأولى أمام متنخب البحرين بنتيجة (2 - 3) إلا أن المنتخب اليمني باغته بهدف مبكر في الدقيقة الـ8 برأسية هروان الزبيدي ثم استغل زميله عبدالمجيد صبارة خطأ السعودي علي البليهي الذي أعاد الكرة برأسية لحارس مرماه معززا التقدم بهدف ثان في الدقيقة الـ27.
وفي الدقيقة الـ30 قلص المنتخب السعودي الفارق بعرضية ممتازة من مصعب الجوير وضعها محمد كنو في الزاوية البعيدة للحارس اليمني.
وواصل المنتخب السعودي شن الهجمات لإدراك التعادل من دون الوصول للشباك اليمنية لينتهي الشوط الأول (2 - 1) لمصلحة اليمن.
وفي الدقيقة الـ54 أحرز مصعب الجوير هدف التعادل للمنتخب السعودي من ركلة جزاء لتتوالى الهجمات السعودية التي توجها عبدالله الحداد في الدقيقة الـ93 بهدف الفوز الأول لفريقه في البطولة.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي يوم السبت المقبل في حين يلاقي منتخب البحرين نظيره اليمني في اليوم نفسه لتحديد المتأهلين إلى الدور المقبل. (النهاية)

ح م ش / م ص ع


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