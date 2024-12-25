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رئيس ديوان الخدمة المدنية: برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج خطوة رائدة لإعداد قادة المستقبل

12/25/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان اليوم الأربعاء أن برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية يعد خطوة رائدة نحو إعداد قادة المستقبل وتعزيز جاهزية الحكومات لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال الربيعان في كلمة خلال اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج (انطلقت أول من أمس) نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إن البرنامج يهدف إلى بناء جيل قادر على قيادة المستقبل بوعي وحكمة وكفاءة مبينا أن الحفل الاختتام يأتي لتخريج دفعة متميزة من البرنامج الطموح.
وأوضح أنه تم خلال البرنامج تحقيق مخرجات عدة أهمها إعداد كوادر قيادية مبتكرة قادرة علم مواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول الاستباقية وتعزيز التفكير الاستراتيجي والتطوير المؤسسي من خلال محاكاة أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الحكومي.
وأضاف أنه تم بناء شبكة إقليمية من الكفاءات والخبرات من مختلف دول مجلس التعاون بما يعزز روح التعاون والتكامل بين الحكومات إلى جانب إطلاق مبادرات ومشاريع مبتكرة تخدم تطلعات مجتمعاتنا وترتقي بمستوى الخدمات الحكومية.
وشكر رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان الدكتور علي اللواتي الذي "قاد المبادرة برؤية ثاقبة وحرص شديد على تطوير القيادات الحكومية بما ينسجم مع تطلعات مجتمعاتنا وتحديات العصر" كما شكر المدربين والخبراء والمنظمين والمشاركين لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.
من جانبه قال اللواتي في كلمة مماثلة إن البرنامج يعد الأول من نوعه واستهدف قيادات الصف الثاني في القطاع الحكومي من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي إذ شاركت فيه جميع دول (التعاون).
وأضاف اللواتي أن البرنامج نفذ من خلال الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين وديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت وبالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد كمبادرة استراتيجية لتعزيز التكامل الخليجي في تطوير العمل الحكومي وتحقيق الرؤى الوطنية وجاهزية المستقبل لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات قيادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية مع التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة مبينا أن رحلة البرنامج تضمنت مراحل عدة ومحاور رئيسية شملت عشر وحدات (عن بعد) قدمت باللغة العربية وركزت وحدات التعلم التنفيذي على موضوعات استراتيجية وقيادية مثل الإدارة العامة وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال والتحول الرقمي.
وذكر أن البرنامج ناقش قضايا محورية كإدارة التغيير ورفع الكفاءة في قيادة الفرق وتمكين المؤسسات من التكيف والازدهار في الاقتصاد الرقمي إلى جانب استراتيجيات القيادة والجاهزية المستقبلية.
وأكد اللواتي أهمية البرنامج والفئة المستهدفة وكذلك الاستثمار في تطوير القيادات الوسطى إذ تمثل هذه الفئة العمود الفقري للمؤسسات ويقع على عاتقها دور أساسي في تنفيذ استراتيجيات القيادة العليا وترجمتها إلى نتائج عملية تحقق الأهداف المؤسسية.
وأفاد بأن البرنامج شهد تقديم تجربة تعلمية متكاملة تجمع بين النظريات الحديثة والتطبيق العملي لتزويد القيادات بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الرؤى الوطنية المختلفة لدول المجلس وجاهزيتها للمستقبل بأبعادها المختلفة. (النهاية)

ز ه ر / م ص ع



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