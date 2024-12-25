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الرئاسي اليمني: ممتنون لمواقف الكويت الأخوية تجاه اليمن

12/25/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 12 (كونا) -- أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء عن عميق امتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لمواقفها النبيلة والأخوية الصادقة ووقوفها المستمر بجانب الأشقاء اليمنيين في المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى لقاء العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب اليمنية بسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب لبحث علاقات البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني.
وأشاد العرادة بالعلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين مثمنا الدور الإنساني والتنموي الرائد والمشهود لدولة الكويت التي كانت ولاتزال حاضرة في دعم الشعب اليمني ومساهمتها المباشرة في تخفيف معاناة اليمنيين وتعزيز جهود الاستقرار من خلال استمرار مشروعاتها الكبيرة التي نفذتها ولا تزال في معظم المحافظات اليمنية وبمختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعرب عن شكره وامتنانه للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة تمويل مشروع صيانة محطة مأرب للغاز "إذ جرى الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية لبدء السحب وتنفيذ المشروع بحسب التقارير المرفوعة من وزيري التخطيط والكهرباء".
وأشار إلى أهمية هذا المشروع في الحفاظ على المحطة وديمومتها وحمايتها واستمرارية عملها بكفاءة لتلبية احتياجات السكان.
من جانبه جدد السفير الحجرف موقف دولة الكويت الثابت والداعم لليمن وشعبه خلال أزمته الراهنة وفي مختلف المراحل والظروف بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلع حكومة بلاده لتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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