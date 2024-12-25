الرئاسي اليمني: ممتنون لمواقف الكويت الأخوية تجاه اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 25 - 12 (كونا) -- أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء عن عميق امتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لمواقفها النبيلة والأخوية الصادقة ووقوفها المستمر بجانب الأشقاء اليمنيين في المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى لقاء العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب اليمنية بسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف بحضور وزير
التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب لبحث علاقات البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني.
وأشاد العرادة بالعلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين مثمنا الدور الإنساني والتنموي الرائد والمشهود لدولة الكويت التي كانت ولاتزال حاضرة في دعم الشعب اليمني ومساهمتها المباشرة في تخفيف معاناة اليمنيين وتعزيز جهود الاستقرار من خلال استمرار مشروعاتها الكبيرة التي نفذتها ولا تزال في معظم المحافظات اليمنية وبمختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعرب عن شكره وامتنانه للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة تمويل مشروع صيانة محطة مأرب للغاز "إذ جرى الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية لبدء السحب وتنفيذ المشروع بحسب التقارير المرفوعة من وزيري التخطيط والكهرباء".
وأشار إلى أهمية هذا المشروع في الحفاظ على المحطة وديمومتها وحمايتها واستمرارية عملها بكفاءة لتلبية احتياجات السكان.
من جانبه جدد السفير الحجرف موقف دولة الكويت الثابت والداعم لليمن وشعبه خلال أزمته الراهنة وفي مختلف المراحل والظروف بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلع حكومة بلاده لتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة. (النهاية)
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