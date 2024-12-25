(خليجي زين 26).. مدرب المنتخب السعودي يؤكد أهمية الفوز على اليمن في مواصلة مشوار المنافسة بالبطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم
اليوم الأربعاء أهمية الفوز على المنتخب اليمني بنتيجة (3 - 2) في مواصلة مشوار المنافسة على التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال رينارد في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم على ستاد جابر المبارك الصباح ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية إنه كان يثق في قدرة لاعبيه على تعديل نتيجة المباراة بعد التأخر بهدفين.
وأضاف أن فريقه "لم يبدأ البطولة بشكل جيد وهذا الفوز مهما جدا" مشددا على أهمية التركيز والتحضير الجيد للجولة المقبلة "الحاسمة" أمام المنتخب العراقي لتحقيق الفوز.
من جهته شخص مدرب منتخب اليمن نور الدين علي خلال المؤتمر أسباب خسارة فريقه في "نقص التركيز وفارق المستوى بين المنتخبين" قائلا إنه "رغم الظروف الصعبة قدم لاعبونا مباراة كبيرة".
وأضاف علي أن المنتخب اليمني كان جريئا في خلق الهجمات والضغط على الدفاع السعودي لخلق ثغرات واستغلال أخطاء من الممكن أن يقع فيها لاعبو المنافس.
وأشاد بالروح العالية التي تحلى بها اللاعبون الذين حاولوا بكل ما يملكون من مهارات وإمكانيات في إسعاد الشعب اليمني مستطردا "هذا الجيل يجب المحافظة عليه ودعمه لتحقيق النجاح". (النهاية)
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