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(خليجي زين 26).. مدرب المنتخب السعودي يؤكد أهمية الفوز على اليمن في مواصلة مشوار المنافسة بالبطولة

12/25/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء أهمية الفوز على المنتخب اليمني بنتيجة (3 - 2) في مواصلة مشوار المنافسة على التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال رينارد في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم على ستاد جابر المبارك الصباح ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية إنه كان يثق في قدرة لاعبيه على تعديل نتيجة المباراة بعد التأخر بهدفين.
وأضاف أن فريقه "لم يبدأ البطولة بشكل جيد وهذا الفوز مهما جدا" مشددا على أهمية التركيز والتحضير الجيد للجولة المقبلة "الحاسمة" أمام المنتخب العراقي لتحقيق الفوز.
من جهته شخص مدرب منتخب اليمن نور الدين علي خلال المؤتمر أسباب خسارة فريقه في "نقص التركيز وفارق المستوى بين المنتخبين" قائلا إنه "رغم الظروف الصعبة قدم لاعبونا مباراة كبيرة".
وأضاف علي أن المنتخب اليمني كان جريئا في خلق الهجمات والضغط على الدفاع السعودي لخلق ثغرات واستغلال أخطاء من الممكن أن يقع فيها لاعبو المنافس.
وأشاد بالروح العالية التي تحلى بها اللاعبون الذين حاولوا بكل ما يملكون من مهارات وإمكانيات في إسعاد الشعب اليمني مستطردا "هذا الجيل يجب المحافظة عليه ودعمه لتحقيق النجاح". (النهاية)

س ع د / م ص ع


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