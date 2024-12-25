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امين عام (التعاون الإسلامي) يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم الطائرة

12/25/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 25 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأربعاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأذربيجان قيادة وحكومة وشعبا إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية قرب مدينة (أكتاو) غربي كازاخستان.
وعبر طه في بيان له عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل مؤكدا تضامن المنظمة مع أذربيجان إثر هذا الحادث المفجع.
وكانت السلطات الكازاخستانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت تقل 67 راكبا نجا منهم 27 راكبا بينهم ثلاثة أطفال.(النهاية)

ف ن / س ع م




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