امين عام (التعاون الإسلامي) يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم الطائرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 25 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأربعاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأذربيجان قيادة وحكومة وشعبا إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية قرب مدينة (أكتاو) غربي كازاخستان.
وعبر طه في بيان له عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل مؤكدا تضامن المنظمة مع أذربيجان إثر هذا الحادث المفجع.
وكانت السلطات الكازاخستانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت تقل 67 راكبا نجا منهم 27 راكبا بينهم ثلاثة أطفال.(النهاية)
ف ن / س ع م
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