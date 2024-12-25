وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
التاريخ
12/25/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
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