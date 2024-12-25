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وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

12/25/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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