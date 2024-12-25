وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
التاريخ
12/25/2024 2:28:44 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- تلقى وزير
الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني تناول التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
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